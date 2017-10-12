لندن ترفض تأكيد مقتل بريطانية انضمت لـ”الدولة” في سوريا





“القدس العربي”- (وكالات): رفض وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الخميس، تأكيد مقتل ربة عائلة بريطانية في سوريا بعد انضمامها إلى صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونقلت الصحافة البريطانية أن سالي جونز، التي باتت تعرف باسم “الأرملة البيضاء”، قتلت في غارة لطائرة أمريكية من دون طيار.

وردا على سؤال بهذا الصدد رفض الوزير فالون التعليق مباشرة، واكتفى بالقول إن أي مواطن بريطاني انضم إلى صفوف تنظيم “الدولة” يمكن أن يكون هدفا مشروعا لغارات التحالف الدولي.

وقال في مؤتمر صحافي في لندن “أستطيع أن أؤكد أن أي مواطن بريطاني في العراق أو في سوريا اختار القتال في صفوف داعش الذي يخطط لشن هجمات إرهابية في شوارعنا، إنما جعل نفسه هدفا مشروعا”.

وتابع في ختام لقاء مع نظيره البولندي “في هذه الحالة يمكن أن يكون بأي لحظة هدفا لصاروخ لسلاحي الجو البريطاني أو الأمريكي”.

ويرجح أن تكون سالي جونز قتلت في غارة أمريكية في سوريا في يونيو/حزيران الماضي، وهي متهمة بالعمل على تجنيد مقاتلين لحساب التنظيم الإرهابي والتحريض على ارتكاب اعتداءات في أوروبا.

وكانت انضمت إلى تنظيم “الدولة” عام 2013 مع إبنها الذي يعتقد بأنه قتل أيضا في يونيو/حزيران الماضي وهو في الـ12 من العمر، حسبما ذكرت صيحفة “ذي صن” نقلا عن مصدر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وكتب الكولونيل راين ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” تغريدة بأنه “لا يستطيع تأكيد مقتل العاملة في مجال الدعاية للتنظيم سالي جونز في ضربة للتحالف”.

وقد أعادت الحكومة البريطانية نشر هذه التغريدة للكولونيل ديلون.

وكانت الأمم المتحدة وضعت جونز على لائحة الدول والكيانات المتهمة بالتطرف لعلاقتها بتنظيم “الدولة”، وفرضت عليها عقوبات مثل تجميد الأصول ومنع السفر.





