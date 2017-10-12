“بي إن” تنفي اتهامات المدعي العام السويسري

“القدس العربي”- (وكالات): نفت مجموعة بي إن الإعلامية اتهامات الادعاء السويسري اليوم الخميس بشأن وقائع فساد متعلقة بمنح حقوق بث كأس العالم. وأكدت المجموعة في بيان تعاونها الكامل مع السلطات في التحقيقات.

وأضافت “مجموعة قنوات بي إن الإعلامية تنفي كل الاتهامات الموجهة لها من قبل مكتب المدعي العام السويسري. سنتعاون مع السلطات ونحن واثقون من نتائج التحقيقات.

من جهة أخرى قال مدعون فرنسيون انه فتشوا مكاتب لمجموعة بي إن في باريس اليوم في إطار التحقيقات.

وردت مجموعة بي إن “تعاون موظفونا مع المفتشين الفرنسيين لمكاتبنا ببولوني بيلانكور”.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن تفتيش مكاتب “بي إن سبورتس″ في باريس، في إطار تحقيق سويسري بشأن منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.