“بوتشيتينو” يستعد لمواجهة ريال مدريد بتصريحات نارية

“القدس العربي”: أطلق مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو العنان لنفسه، بتصريحات نارية قبل السفر إلى إسبانيا يوم الثلاثاء المُقبل لمواجهة ريال مدريد على ملعبه “سانتياغو بيرنابيو” في قمة مباريات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، لحساب المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا بوروسيا دورتموند وأبويل.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أنه لن يخوض المباراة بهدف الحصول على نتيجة جيدة وحسب، بل لتحقيق الفوز، لاعتقاده بأن يملك تشكيلة قادرة على تحقيق الفوز على أي منافس سواء داخل إنكلترا أو خارجها، وفي الوقت ذاته، أقر بأنه يكن كل احترام وتقديم لنظيره الفرنسي زين الدين زيدان، مُشيدًا بإنجازه الهائل بقيادة الريال للاحتفاظ بالكأس ذات الأذنين مرتين على التوالي.

وقال مدرب ساوثامبتون السابق لشبكة be IN “لا خلاف أبدًا على أن ريال مدريد كان الأفضل على مدار العامين الماضيين، هذه حقيقة غير قابلة للتشكيك، وبصدق. أقول إنني أقدر زيدان وأحترمه كثيرًا منذ أن كان لاعبًا، والآن بعد أن أصبح مدربًا، لكننا سنلعب مباراة سانتياغو بيرنابيو لتحقيق الفوز، وسنحاول استخدام أسلحتنا للظهور بشكل جيد والعودة من هناك بالثلاث نقاط”.

على صعيد آخر، ألمح إلى صعوبة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر، بسبب القدرة الشرائية لأندية مُعينة، مُحددًا اسم ثنائي العاصمة الثانية مانشستر يونايتد والسيتي، لقدرتهما على شراء أي لاعب في أي وقت، عكس ناديه الذي لا ينفق ببذخ.

وفي هذا الصدد قال “الأمور مُختلفة تمامًا في الوقت الحالي في الدوري الإنكليزي، هناك أندية مثل السيتي واليونايتد يستطيع أي منهما التوقيع مع أي لاعب وقت ما يُريد. وهنا فرق مثلنا لا نستطيع التعاقد مع لاعبين جُدد إلا عندما يكون معنا المال، وهذا هو الفارق بين الوضع في الوقت الراهن وفي السنوات الماضية”.