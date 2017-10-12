نهضة بركان يطيح بالوداد من ثمن نهائي كأس العرش المغربي

“القدس العربي”-(وكالات): أطاح فريق نهضة بركان، الخميس، بالوداد من بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم، وذلك من الدور ثمن النهائي.

وتغلب نهضة بركان على ضيفه الوداد بهدفين لهدف، في إياب ثمن نهائي البطولة ليضمن لنفسه التواجد في ربع النهائي بعد التعادل ذهابًا بنتيجة 1-1.

تقدم الوداد بهدف محمد أولاد من ضربة جزاء في الدقيقة 34، وعاد نهضة بركان بهدفي التوغولي فو دو لابا كودجو من ضربة جزاء وعمر النمساوي في الدقيقتين 41 و89 من زمن المباراة.

وتأهل نهضة بركان ليلاقي شباب قصبة تادلة في ربع نهائي البطولة.

ويحمل المغرب الفاسي لقب البطولة، ويعد الجيش الملكي أكثر الفرق تتويجًا بها بإجمالي 11 لقبًا.