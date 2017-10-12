الحكومة التونسية تصادق على مشروع موازنة 2018 

“القدس العربي”- (وكالات): صادقت الحكومة التونسية، الخميس، على مشروع قانون موازنة 2018، متوقّعة نموّا بـ3 في المئة.

وقالت الحكومة، في بيان صدر اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنّها “صادقت على مشروعي قانون المالية لعام 2018، وقانون المالية التكميلي لعام 2017″.

ووفق المصدر نفسه، تقدر الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 بحوالي 36 مليار دينار (ما يعادل نحو 14.5 مليار دولار)، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة نموها الاقتصادي إلى نحو 3 في المئة في 2018، مقارنة بنحو 2.5 في المئة متوقعة العام الجاري.

ويقترح مشروع الموازنة العامة لعام 2018 زيادة في الضرائب، تشمل الضريبة على القيمة المضافة، والضرائب على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة يتم اقتطاعها من الدخل.

فيما يتوقع أن يبلغ الدين العام 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق إحصائيات رسمية، بلغ معدل نمو الاقتصاد التونسي 1.9 في المئة نهاية النصف الأول من 2017، وسط توقعات ببلوغه 2.5 في المئة على مدار العام بأكمله.

ويزداد الوضع في تونس سوءا مع تفاقم عجز الميزانية إلى مستوى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وتفاقم عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى مستويات قياسية، عند 10 مليارات دينار (4.1 مليار دولار)، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 22 في المئة عن الفترة المقابلة.

وأبدى كل من “الاتحاد العام التونسي للشغل”، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، و”الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (منظمة الأعراف)، تحفظات كبيرة بشأن المقترحات الجديدة، وأبلغوا ممثلي الحكومة رفضهم القطعي لعدد منها، وفق تصريحات إعلامية.

وتظهر المؤشرات الأوّلية أن الجدل والنقاش بشأن الضرائب المفروضة، خاصة تلك المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، سيكون محتدما بين الحكومة والمنظمتين.

ودستوريا، فإن الحكومة مطالبة بإيداع مشروع الموازنة الجديدة، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، لدى البرلمان، للشروع في دراستها ثم المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول.