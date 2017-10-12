﻿تقرير عسكري: واشنطن عرضت على الرباط صفقة دبابات من طراز متقدم

الرباط – «القدس العربي»: كشف تقرير عسكري نشره موقع «Defens» الإسباني المتخصص في الشؤون العسكرية، أن المؤسسة العسكرية الأمريكية عرضت في الآونة الأخيرة على الجيش المغربي 162 دبابة حربية مدمرة من الطراز الرفيع « أبرامس م1أ1» المتطورة، لتنضاف إلى 250 دبابة من هذا النوع توصل بها المغرب بشكل رسمي من الإدارة الأمريكية في أواخر تموز/ يوليو الماضي.

وأوضح أن العلاقات الجيدة التي تجمع بين المؤسستين العسكريتين المغربية والأمريكية ستسمح للمغرب بالتوفر على 412 دبابة حربية مدمرة من الطراز الرفيع «أبرامس م1أ1»، وأن المغرب بدأ في استعمال بعض الوحدات من أصل 250 دبابة حصل عليها في الدفعة الأولى أواخر تموز/ يوليو 2016.

وتشمل الدفعة الثانية 162 دبابة سيتم تحديثها من قبل الشركة العسكرية General Dynamics Land Systems ، وهي الشركة نفسها التي تكلفت بتحديث 150 دبابة من أصل 250 توصل بها المغرب في الدفعة الأولى.

وتتحدث مصادر عسكرية عن أن الاستراتيجية العسكرية الجديدة ستسمح للجيش الملكي المغربي بتوحيد جزء كبير من مركباته المدرعة الحالية، والتي تضم أيضا دبابات القتال الأمريكية M60A3 وM60A3TTS، وT-72 الروسية (التي تم شراؤها من بيلاروسيا)، إلى جانب الدبابات الصينية الأكثر تطورا «فت-1A»، كما لدى المغرب على الأقل 150 دبابة صينية من طراز MBT-2000/Al-Khalid.