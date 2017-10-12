﻿أبرز محطات المصالحة بين فتح وحماس… والأحمد وأبو مرزوق كانا الأكثر حضورا

غزة – «القدس العربي»: مرت حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعدة محطات، بعضها كان أساسيا وبارزا استضافتها كل من القاهرة والدوحة وغزة، إضافة إلى لقاءات أخرى في عدة عواصم عربية وإسلامية وغيرها مثل بيروت وصنعاء وأنقرة ودكار، في حين حافظ كل من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على حضور كل هذه اللقاءات.

وخلال تلك اللقاءات والاجتماعات توصلت الحركتان إلى عدة تفاهمات، لكنها لم تتطرق إلى وضع «خريطة طريق» مفصلة لتطبيقها على أرض الواقع، وتنهي خلافاتهم حول الملفات الشائكة.

وكانت بداية لقاءات المصالحة قد عقدت في شهر مارس/ آذار 2008 في العاصمة اليمنية صنعاء، رعاه وقتها الرئيس السابق على صالح، وأعلن هناك عن اتفاق يدعو إلى عودة قطاع غزة إلى حالة ما قبل يونيو/ حزيران 2007، أي قبل سيطرة حركة حماس على الوضع.

وفي شهر يونيو من ذات العام اجتمعا وفدان من الحركتين في العاصمة السنغالية دكار، قالت وفتها الدولة المضيفة إن اللقاءات ساعدت على استعادة الثقة، غير أن هذا اللقاء والذي سبقه لم بجد طريقا للتنفيذ.

وفي عام 2009، وتحديدا في شهر مارس، بدأت القاهرة التي كلفت من الجامعة العربية باستضافة الحوارات، وقطعت هذه الحوارات أشواط ماراثونية، ليتم في شهر مايو/ أيار عام 2011، توقيع اتفاق شامل للمصالحة في القاهرة، بمشاركة فصائل منظمة التحرير وحركةالجهاد الإسلامي، لكن دون أن تتفق الحركتان فتح وحماس على طريقة تطبيق بنود الاتفاق، خاصة في ملفات الأمن والموظفين.

وتلا ذلك أن قامت قطر باستضافة حوار بين فتح وحماس في عام 2012، جرى خلاله الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس.

وفي 2014، جرى عقد لقاء آخر بين وفد من المنظمة يقوده عزام الأحمد، وبين وفد قيادي رفيع من حماس، جرة خلاله إجراء تعديل بشكل بسيط على «اتفاق الدوحة « من خلال إيكال مهمة تشكيل حكومة التوافق للدكتور رامي الحمد الله، سمي وقتها الاتفاق بـ «اتفاق الشاطئ» نسبة الى مكان انعقاد جلسة الحوار التي كانت في منزل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحالي لحماس، في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة.

ولم تتمكن حكومة الوفاق التي شكلت في الثاني من يونيو من أداء عملها في غزة على النحو المطلوب، وحدثت خلافات كبيرة بين فتح وحماس، لتعودان الى الدوحة من جديد في بدايات عام 2016، في ظل الخلافات التي كانت قائمة بين حماس ومصر، بعد أحداث مصر التي أخرجت الإخوان المسلمين من الحكم، وهناك جرى الاتفاق على «إطار عملي للمصالحة»، لكنن خلاف الفريقين وقتها على برنامج حكومة الوحدة حال دون التوصل لاتفاق نهائي.

ولم تخل فترة الانقسام الماضية من عقد لقاءات عدة بين قيادات من فتح وحماس في العاصمة اللبنانية بيروت، كما جرى استضافة وفود من الطرفين في العاصمة التركية أنقرة والروسية موسكو.

وعادت القاهرة من جديد للاهتمام بالملف الفلسطيني، بعد تحسن علاقاتها مع حركة حماس، وعودتها استضافة وفود قيادية من الحركة، أفضت إلى التفاهمات الحالية لتطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع عام 2011، وذلك بعد أن قام رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية خالد فوزي الأسبوع الماضي بزيارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولوحظ خلال مسيرة الحوارات الثنائية بين الطرفين، أو حتى خلال الحوارات التي شاركت فيها الفصائل، عدم تغيب القياديين عن فتح عزام الأحمد، وعن حماس موسى أبو مرزوق عن حضورها.

يشار إلى أن الحركتين وقعتا قبل وقوع الانقسام، ومع بداية الخلاف الذي نشب بينهما على «وثيقة الوفاق الوطني» في عام 2006، ومن ثم على «اتفاق مكة» في مارس 2007، وهو اتفاق لم يصمد طويلا، حيث قامت حماس بالسيطرة عسكريا على قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق، لتبدأ مسيرة الانقسام.