عريقات يخضع لعملية زراعة رئة في مستشفى أمريكي‎

“القدس العربي”- (وكالات): يخضع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الخميس، لعملية زراعة رئة في مستشفى إنوفا فيرفاكس، بولاية فيرجينا في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، أن “عريقات دخل قبل قليل غرفة العمليات لإجراء عملية زراعة الرئة وهو بحالة جيدة وجميع فحوصاته مطمئنة”.

ويعاني عريقات، منذ سنوات، من فيروس فريد في الرئة تسبب له بحالة تليف رئوي، جعلته بحاجة ماسة إلى زرع رئة.

وصائب عريقات المولود في بلدة “أبو ديس″ بمدينة القدس عام 1955، أحد أبرز وأهم القيادات الفلسطينية وعرف بقربه من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وهو كبير المفاوضين الفلسطينيين منذ العام 1996، وقد شارك في وفود التفاوض مع إسرائيل منذ العام 1991.