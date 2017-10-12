﻿قراقع يتهم إسرائيل بالعمل على «رفع الشرعية» عن حقوق الأسرى

غزة ـ «القدس العربي»: أكد رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إجراءات الاحتلال «التعسفية والخطيرة» بحق الأسرى، هي محاولات «إسرائيلية» رسمية وممنهجة لرفع الغطاء والشرعية عن مكانتهم وصفتهم القانونية والإنسانية، في وقت أعلن فيه أحد المسؤولين في الهيئة، أن 212 فلسطينيا استشهدوا بعد عملية اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال، منهم ستة قضوا خلال «انتفاضة القدس» الحالية.

وأشار في تصريحات نشرها موقع الهيئة إلى أن إجراءات حكومة الاحتلال «تكون مصحوبة بغطاء من سلسلة من التشريعات والقوانين الصهيونية، التي تنتهك حقوق الأسرى». وطالب بـ»تثبيت المركز القانوني للأسرى» وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، باعتبارهم «أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ضد الاحتلال».

ونبه الى أن الاحتلال «يسعى بشكل محموم لوضع كل نضال الأسرى الفلسطينيين في إطار الإرهاب والجريمة، ويحرض على ذلك سياسيا ودبلوماسيا». وأشار إلى أن وضع الأسرى الحالي يمر في «حالة خطيرة وحساسة»، وأن معركة الشعب الفلسطيني هي «معركة على الشرعية الوطنية والنضالية وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال على أرضه».

وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 أسير، بينهم أسرى كبار في السن ومرضى ونساء وأطفال، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء المعاملة الإسرائيلية، حيث تحرمهم سلطات السجون من تلقي العلاج اللازم والطعام المناسب، إضافة إلى عمليات التعذيب المستمرة.

إلى ذلك أعلن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن 212 فلسطينيا استشهدوا بعد الاعتقال، بينهم 6 استشهدوا خلال «انتفاضة القدس» التي اندلعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، منهم القاصرة فاطمة طقاطقة (15 عاما).

وأوضح في تصريح صحافي، أن 71 معتقلا استشهدوا بسبب التعذيب القاسي والمميت، و59 معتقلا استشهدوا نتيجة «الإهمال الطبي المتعمد»، و7 آخرين سقطوا جراء إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل المعتقل، في حين استشهد 74 أسيرا جراء قتلهم عمدا وتصفيتهم جسديا بعد اعتقالهم. وأشار إلى وجود عشرات آخرين من المواطنين العزل الذين أطلقت النار عليهم من مسافة قريبة، بهدف القتل أو الإصابة خلال «انتفاضة القدس»، وقال إن ذلك شكل ظاهرة تستدعي التوقف أمامها وإجراء دراسة خاصة حولها

وذكر فروانة وهو من لجنة الإشراف على ملف هيئة الأسرى في قطاع غزة، في الذكرى الثانية لاستشهاد الأسير فادي علي أحمد الدربي (30 عاما) نتيجة للإهمال الطبي، أن هذا الأسير كان معتقلا منذ شهر آذار/ مارس عام 2006، ويقضي حكما بالسجن الفعلي لمدة 14 عاما، وأصيب بجلطة دماغية أثناء احتجازه في سجن ريمون الإسرائيلي جراء ما مورس بحقه من تعذيب وقمع وإهمال طبي خلال سنوات سجنه، ونقل إثرها إلى مستشفى سوروكا حيث استشهد هناك. وأوضح أن هناك عشرات آخرين من الأسرى المحررين قد استشهدوا بعد خروجهم من السجن، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجن والتعذيب والإهمال الطبي. وأكد أن الوقائع والشهادات كافة تؤكد أن سلطات الاحتلال «تتعمد إلحاق الأذى بصحة وحياة الأسرى من خلال منظومة من الإجراءات القمعية والانتهاكات الجسيمة والقوانين التعسفية وسوء الرعاية الطبية والمماطلة في تقديم الأدوية اللازمة والعلاج المناسب».

وحمل المسؤول في هيئة الأسرى «سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي أدت إلى استشهاد المئات من الأسرى والمحررين». وطالب المؤسسات الدولية بضرورة التحرك ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، والعمل الجاد لحماية آلاف الأسرى والمعتقلين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وإنقاذهم من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض.