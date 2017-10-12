﻿غارات روسية وقصف للتحالف على دير الزور والرقة يتسببان في مقتل 63 مدنياً

عواصم ـ «القدس العربي» : قال ناشطون سوريون لـ»القدس العربي»، إن الطيران الحربي الروسي ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين جديدتين في ريف دير الزور الشرقي، (شرقي البلاد)، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى بينهم أطفال ونساء. وتزامناً قتل 30 مدنيا في حي البدو في الرقة بقصف للتحالف بقيادة واشنطن بينما أعلنت وسائل إعلام مصرية رسمية التوصل أمس لاتفاق برعاية مصر وضمانة روسية على وقف إطلاق النار في جيب تسيطر عليه المعارضة السورية جنوبي دمشق.

وقال المدير التنفيذي لشبكة «دير الزور 24» عمر أبو ليلى لـ»القدس العربي»، إن الطيران الحربي الروسي ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين جديدتين في ريف ديرالزور الشرقي، راح ضحيتها أكثر من 33 مدنياً وعشرات الجرحى، إثر استهدافه بغارات عدة مدينة البوكمال والمعبر المائي الواصل بين مدينة القورية وبلدة الطيانة.

وأضاف، أن الطائرات الروسية شنّت عدة غارات جوية استهدفت المعبر المائي الواصل بين مدينة القورية و بلدة الطيانة على ضفتي نهر الفرات، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من عشرين شهيداً وسقوط عدد كبير من الجرحى.

وأوضح أبو ليلى أن عدد الضحايا مرجح للزيادة وذلك لوجود عدد من الجثث المتفحمة التي لم يتم التعرف عليها بعد، كما اندلعت النيران بسيارات المدنيين التي كانت بالقرب من المعبر. وأشار إلى أن حصيلة القتلى في المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي ليلة أمس بقصفه منازل عدة بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في مدينة البوكمال، ارتفع إلى 13 قتيلاً من عائلة واحدة غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث أن العدد مرشح للارتفاع لوجود جثث لا تزال تحت الأنقاض.

وكان الطيران الحربي الروسي قد ارتكب في الأسابيع الأخيرة عشرات المجازر بحق المدنيين، حيث قصف ولا يزال مدن وقرى وبلدات ريف دير الزور والمعابر المائية على ضفاف نهر الفرات، مما تسبب في قتل المئات من المدنيين.

ورداً على سؤال «القدس العربي» حول أسباب الاستهداف الروسي المكثف للمدنيين وارتكاب المجازر، قال الكاتب والباحث السياسي السوري خليل المقداد، إن استمرار استهداف الطيران الروسي والتحالف الدولي بحصد أرواح السوريين، يعطي انطباعاً أن هناك تنافساً محموماً وسباقاً على النفوذ في المنطقة.

ويشير إلى أن الأمر محسوم في الرقة لصالح التحالف وأداته المتمثلة بوحدات الحماية الكردية، إلا أنه لازال على أشده في دير الزور التي تحاول فيها روسيا إسناد النظام لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب على الأرض وهو ما يفسر الضربات التي توجهها الولايات المتحدة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية والرديفة كلما تقدم باتجاه مناطق ومعابر تعتبرها مناطق نفوذ لها.

ولفت إلى أن الإجرام الروسي بحق المدنيين في دير الزور يعود لعدة لأسباب عدة أهمها: العقلية الإجرامية للرئيس بوتين والطبيعة الهمجية للقوات الروسية التي تستهدف البنى التحتية والمشافي والأسواق مثلما حدث في حلب وادلب وريف دمشق. وأضاف، كذلك غياب المحاسبة الدولية أو الإدانة وانعدام التغطية الإعلامية لما يرتكب من مجازر، ناهيك عن التأييد العربي للحملات الروسية الذي وصل إلى حد تمويلها ودفع تكلفة الميليشيات الروسية التي تقاتل في سوريا.

وختم حديثه بالقول إن التنافس الروسي الأمريكي على مناطق دير الزور وريفها الغنية بالبترول والغاز، ومحاولة تحقيق نصر سريع باعتماد مبدأ الصدمة بواسطة القوة المفرطة دون الالتفات لما تخلفه من مجازر وما تلحقه من دمار إضافة لعمليات التهجير وتفريغ المناطق من سكانها.

معارك الرقة

وعلى جبهة الرقة قتل 30 مدنيا على الاقل في قصف جوي على حي البدو، الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية/ داعش/ في مدينة الرقة شمال شرق سوريا. وقال مصدر طبي في محافظة الرقة أن « 30 شخصاً على الاقل قتلوا عصر أمس الخميس، في قصف طائرات التحالف الدولي مبنى في حارة البدو «.

وأكد المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) «يرجح ان يكون عدد القتلى أكثر من ذلك، ولكن من شهادة الجيران الذين أحصوا عدد القتلى الذين ما زالت جثث بعضهم تحت الانقاض «وتعتبر حارة البدو – التي تقع في وسط المدينة الشمالي- من أكثر الأحياء ازدحاما بالمباني ونزح إليها اغلب سكان الاحياء الغربية والشرقية من المدينة، والتي تعد بوابة الخروج من المدينة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية .

وتتعرض حارة البدو لقصف كثيف من مدفعية قوات سورية الديمقراطية وطائرات التحالف وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في القصف ،حيث قتل أكثر من 30 شخصا بداية اب/اغسطس الماضي اغلبهم من عائلة واحدة وهم نازحون من مدينة تدمر في قصف على المبنى الذي يعيشون فيه .وتزامناً مع استئناف التحالف الدولي بقيادة أمريكية غاراته العنيفة على أحياء ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة فرّ العشرات من المدنيين اليائسين من جبهات القتال في المدينة امس. ووصل غالبية الأطفال بلا أحذية وأقدامهم متسخة جراء فرارهم حفاة من منازلهم. وتم فصل الرجال من مختلف الأعمار، ويعاني معظمهم من جروح في الرأس أو الأرجل، إلى مكان آخر لاستجوابهم. وأفاد نازحون عدة بمعاودة الغارات والقصف المدفعي ليل الأربعاء بوتيرة عنيفة بعد أيام من الهدوء النسبي.

وقف إطلاق نار

من جهة اخرى ذكر التلفزيون المصري أن وقف إطلاق النار الذي تشارك فيه جماعة جيش الإسلام بدأ سريانه الساعة 12 ظهر أمس. وقال محمد علوش مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام في تصريحات نقلها التلفزيون إنه تم الإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن الاستعداد للدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد في المنطقة. وأضاف أنه سيجري العمل على التفاصيل في المستقبل القريب.

ولم يحدد الإعلان اسم المنطقة أو البلدات التي يشملها وقف إطلاق النار ولم يرد فيه ذكر للحكومة السورية. ولم يصدر تعليق بعد من دمشق. وتسيطر المعارضة السورية على جيب صغير جنوبي دمشق يحده من الغرب جيب خاضع لسيطرة الدولة الإسلامية وتطوقه القوات السورية والقوات الحليفة لها من باقي الجهات.

من جهته أكد المعارض السوري رئيس تيار الغد أحمد الجربا أنه تم صباح أمس الخميس التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد في جنوب دمشق بين الروس وعدد من الفصائل على رأسها جيش الإسلام، وذلك برعاية مصرية ومشاركة تياره.

وأوضح الجربا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه على تواصل مع محمد علوش، مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام السوري، منذ أن ساهم التيار في إنجاز اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية في تموز/يوليو الماضي. وقال :»علوش سعى منذ ذلك الحين للتوصل إلى اتفاق مماثل في جنوب دمشق يضمن عدم حدوث تهجير قسري».