﻿تخفيض حكم بالسجن على شاب من حراك الريف المغربي من 20 عاما إلى خمس سنوات

الرباط – «القدس العربي» : قضت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في مدينة الحسيمة بتخفيض حكم بالسجن 20 سجنا على شاب من نشطاء حراك الريف يبلغ من العمر 18 سنة غلى 5 سنوات سجنا نافذا، من دون أن ينزل هذا التخفيض الارتياح نظرا لقساوة الحكم وإصرار الشاب على نفي ما أدين به من اتهامات.

وقررت محكمة الاستئناف في الحسيمة مساء الأربعاء تخفيض الحكم القاضي بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق الناشط جمال أولاد عبد النبي البالغ من العمر 18 سنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة أولاد عبد النبي في نهاية آب/أغسطس الماضي بالسجن 20 سنة بتهم ثقيلة من قبيل «إضرام النار في بناية آهلة وفي ناقلات بها أشخاص، وقطع طريق عمومي وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه جروح، وإتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح والتحريض وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالأمن العام».

ونزل خبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الحسيمة على الناشط جمال أولاد عبد النبي كالصاعقة على عدد من الحقوقيين والنشطاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك واصفين الحكم بـ »القاسي جدا» في حق شاب يبلغ من العمر فقط 18 سنة.

وقال محامي دفاع معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، في وقت سابق تعليقا على الحكم إن» 20 سنة سجنا نافذة لم يصدر حتى في أوج الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب وحتى على بعض المشاركين في انقلاب الصخريات سنة 1971″.

واجتاحت صورة الناشط جمال أولاد عبد النبي موقع «فيسبوك» بعد صدور حكم من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وقال الناشط محمد المساوي، إن «20 سنة التي حكموا بها على جمال أولاد عبد النبي قبل يومين من العيد هي بمثابة سكين وُضع على رقبة قادة الحراك المعتقلين بسجن عكاشة والذين يباشرون حوارا مع عيوش وكمال لحبيب».

وأضاف عبر صفحته في «فيسبوك»، إن «هذا الحكم أريد منه أن يُشهر في وجه المفاوضين بمثابة بروفة لما ينتظرهم إن هم أصروا على مواقفهم ومطالبهم، وكأن لسان حال هذا النظام يقول: إن كان معتقلي الحسيمة وصلت مددهم السجنية إلى 20 سنة، فأنتم في سجن عكاشة انتظروا المؤبد أو الإعدام إن أصررتم على مواقفكم ومطالبكم..».

واعتبر المساوي أن «هؤلاء ماضون في زرع الندوب، ماضون في تأبيد الحكرة والاحتقان، ماضون في زرع أسباب التمرد والانتفاض في وجه هذا النظام»، مضيفا بالقول: «قد تعتقلون من تشاؤون وقد تقتلون من تشاؤون وقد وقد..، لكنكم أبدا لن تنالوا ما تريدون، سيظل الريف شعلة لن تنطفئ حتى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة…».

واعتبر ناشط آخر على الفضاء الأزرق أن الحكم هو «تمهيد للرأي العام لتقبل الأحكام الثقيلة التي سيتم إنزالها على #ناصر_الزفزافي وباقي الوجوه المعروفة من قادة الحراك… لكن على الدولة وهي تنحو هذا المنحى الانتقامي الخطير أن تذكر أن الانتقام يولد الكراهية، وأن الكراهية مقدمة الخراب».

من جهة أخرى وعلى علاقة بحراك الريف والمتابعات القضائية وآخرها متابعة عبد الصادق البوشتاوي من طرف النيابة العامة في الحسيمة بمجموعة من التهم من بينها التحريض على التظاهر وقال النقيب محمد اقديم نقيب المحامين المغاربة إن «هناك آراء مختلفة بخصوص هذا الملف، فهناك من يقول إن الدفاع ليس له الحق المطلق في الدفاع عن حقوق ومصالح موكله وإن هناك مساطر قانونية تؤطر ذلك».

وأضاف نعم نحن مع حرية التعبير لكن حرية شخص تنتهي في حدود المساس بحرمة الآخرين ولا يمكن أن أقول ما أريد فهناك ضوابط وهناك حدود»، مردفا » وبالنسبة لملف البوشتوى سنتطرق له اليوم (أمس) ، مشيرا إلى أن «الجهات التي تتبعت الملف تقول إن الزميل (في إشارة للبوشتاوي) تجاوز»، وأنه «يلزم أن تكون هناك بعض الضوابط لأن المحامي ليس له الحق في أن يقول ما يريد وأن يكيف الأفعال بالشكل الذي يظهر له ولا بد أن يتبين»، مؤكدا (أقديم) أن «أي حكم سيصدره الآن سيكون ظالما للبوشتاوي أو بعيدا عن الحقيقة».

ونقل موقع البديل عن أقديم أنه سيقدم ونقيب هيئة المحامين بتطوان تقريرا في الموضوع لأنه حضر مع البوشتاوي لدى الشرطة ولدى وكيل الملك وتم الاستماع له من طرف هيئة المحامين حول مسائل معينة كما سيتم الحديث عن المسار الذي قطعه هذا الملف من البداية إلى الآن.

وقررت النيابة العامة بالحسيمة متابعة عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، في حالة سراح بعد توجيه مجموعة من التهم إليه، حيث تم تعيين أول جلسة للنظر في الملف يوم 26 تشرن الأول/ أكتوبر الجاري في المحكمة الابتدائية في الحسيمة .

وتُتابع النيابة العامة البوشتاوي في ملف رقم 147/2111/2017 بتهم «إهانة موظفين عمومين ورجال القوة العمومية بسبب قيامهم بمهامهم والتهديد وإهانة هيئة منظمة قانونا وكذا تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والإسهام في تنظيم تظاهرة غير مرخص بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها وجلب الزبناء».