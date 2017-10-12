﻿محكمة النقض المصرية تقبل طعن الناشط دومة على حبسه وتعيد محاكمته

القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة، أمس الخميس، برئاسة المستشار عمر بريك، نائب رئيس المحكمة، بقبول طعن الناشط أحمد دومة على حكم محكمة الجنايات، القاضي بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

ويأتي قبول الطعن رغم توصية نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري برفضه وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق دومة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي الحقوقي خالد علي بصفته دفاع دومة، والذي طالب بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، تأسيساً على أن» الحكم المطعون فيه خالف صحيح أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه».

وأشار إلى «رفض محكمة الجنايات حينها الاستجابة إلى طلبات جوهرية تقدمت بها هيئة الدفاع، وإدانة المحكمة للمتهم باتهام معدل لم يرد بقرار الاتهام الأصلي الصادر من هيئة التحقيق القضائية».

واستعرض الدفاع مجموعة من الدفوع الإجرائية المتعلقة بالطعن، مبيناً أن «محكمة الجنايات التي أدانت دومة رفضت الاستجابة إلى طلب ضم تحقيقات النيابة العسكرية المتعلقة بوقائع القضية».

وأوضح أن أوراق القضية التي قدمتها هيئة التحقيق القضائية ورد بها مطالعة تحقيقات النيابة العسكرية والإشارة إليها.

وأشار علي إلى أن «المحكمة رفضت كذلك ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن وقائع الاتهام إلى ملف القضية وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على هذا التقرير».

ولفت إلى أن «اللجنة التي أصدرت التقرير تشكلت بقرار رئاسي وضمت في عضويتها قضاة ومسؤولين أمنين على أعلى المستويات، وهو ما كان يستوجب مطالعة معلوماتهم ونتيجة التحقيق الذي باشروه في تلك الأحداث».

وحسب علي «بين أدلة الثبوت 48 اسطوانة مدمجة حوتها أحراز القضية، وأن المحكمة شاهدت بحضور هيئة الدفاع محتويات 20 أسطوانة فقط، ولم تستعرض محتويات بقية الاسطوانات أو تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة منها».

وشدد على أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأن الاتهامات المسندة إلى أحمد دومة بقرار الاتهام تمثلت في التجمهر المضر بالأمن والسلم العام، وتعطيل حركة المواصلات العامة ومنع موظفين عموميين من أداء عملهم، والاشتراك في الحريق العمد لمبنى حكومي».

وأكد أن «المحكمة عدلت القيد والوصف بالنسبة للاتهام الأخير وأدانته كفاعل أصلي في تهمة الحريق العمد وإضرام النيران بدلا من الاشتراك فيها، ودون أن تخطر دفاعه مسبقا بهذا التعديل حتى يستعد على ضوئه لإبداء المرافعة على النحو المعدل، خاصة وأن أركان الجريمة للشريك تختلف كلية عن الفاعل الأصلي».

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة المعروف بـ«قاضي الإعدامات»، سبق وعاقبت دومة بالسجن المؤبد «25 عاما»، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء».

وتضمن الحكم معاقبة دومة و229 متهما بالسجن المؤبد، بينما عاقبت 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة.

مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، كانوا قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.