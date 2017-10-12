﻿رئيس هيئة مراقبة الانتخابات الجزئرية يدعو إلى تغيير القوانين المسيرة للحياة السياسية

الجزائر ــ «القدس العربي»: قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر إنه من الضروري إعادة النظر في القوانين ذات البعد السياسي كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، لضمان إجراء انتخابات في أفضل الظروف، وتفادي الثغرات والنقائص المسجلة في المواعيد الانتخابية السابقة.

وأضاف في تصريح للإذاعة الجزائرية ((حكومية) أن التجربة التي خاضتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الاستحقاق الذي جرى في مايو/ أيار الماضي، والمتعلق بالانتخابات البرلمانية بين أن هناك عدة نقائص واختلالات تتطلب الاستدراك والتصحيح، والتي أشارت اليها الهيئة في تقريرها الختامي الذي رفع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهذا التصحيح والاستدراك لن يتم إلا من خلال مراجعة القوانين ذات البعد السياسي مجتمعة، وفي الوقت ذاته، خاصة قانوني الأحزاب والانتخابات.

وأوضح أنه لا يمكن « مراجعة قانون الانتخابات و وإغفال قانون الأحزاب السياسية، لأن كلاهما مرتبط بالآخر، وهذا لضمان إحداث توازن وتناغم بينهما أثناء تطبيقهما.

وأكد دربال أن إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة التي من المفترض أن تجرى في الـ 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن إنجاح هذا الموعد الانتخابي هي مهمة جماعية تشترك فيها الإدارة والأحزاب السياسية والهيئة والصحافة، ويتقاسمون فيها الواجبات والالتزامات وفق ما يقتضيه القانون.

وكان عبد الوهاب دربال ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد دعا إلى مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات، بعد أن لاحظ أن هناك عدة نقائص وثغرات واختلالات لا تمكن الهيئة من لعب دورها كاملا في الإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، خاصة في ظل شكاوى أحزاب المعارضة، التي انتقدت ما اعتبرته تزويرا وانحيازا للإدارة إلى أحزاب السلطة.

وقد تعرضت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ تعيينها إلى انتقادات كثيرة من طرف أحزاب المعارضة، حتى وإن كان هناك شبه اجماع على نزاهة واستقامة دربال الذي كان قياديا بارزا في حركة النهضة (تيار إسلامي) قبل أن يُعين مستشارا في الرئاسة ثم سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي ثم سفيرا في المملكة العربية السعودية، قبل أن تعهد إليه مسؤولية الإشراف على هيئة مراقبة الانتخابات، لكن المعارضة اعتبرت أن الهيئة التي كانت تطالب بها تكون فعلا مستقلة عن الإدارة والسلطة، وليس أن يُعين رئيسها وأعضاؤها من طرف رئيس الجمهورية.

وبرغم اقتراب موعد الانتخابات المحلية إلا أنه لا يوجد أي اهتمام حقيقي لدى المواطنين، عدا الصراعات التي شهدتها أحزاب السلطة للترشح ضمن قوائمها، فلا السلطة قامت بدعاية كبيرة لهذه الانتخابات، مثل ما كان عليه الأمر في الموعد الانتخابي الخاص بتجديد أعضاء البرلمان، ولا الأحزاب استطاعت، حتى الآن على الأقل، جذب المواطنين واستقطابهم، خاصة في وقت بدأت فيه الأزمة الاقتصادية والمالية تشتد، وأصبح من الصعب قطع وعود في ظل السنوات العجاف التي ترتسم أمام الجزائريين.