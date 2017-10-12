﻿مقتل قس وإصابة آخر هاجمهما مسلح بساطور في القاهرة

القاهرة ـ « القدس العربي»: تزامناً مع إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ في البلاد، التي أعلنت بعد تفجيرات استهدفت كنيستين في البلاد، قتل كاهن مصري، أمس الخميس، وأصيب آخر، عندما هاجمهما مسلح بساطور، وسدد لهما عدة طعنات، في مدينة السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال القمص شنوده جرجس، كاهن كنيسة العذراء، والأنبا شنوده في مدينة السلام في القاهرة، في بيان، إن «القس سمعان شحاتة الذي كان في زيارة لمدينة السلام بصحبة القس بيمن من مطرانية مطاي، تعرضا لهجوم على يد مسلح».

وانتقل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، لمعاينة موقع مقتل الكاهن.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني حول الواقعة، وكلفت بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الحادث؛ لتحديد هوية المتهم.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للكاهن المصاب؛ تمهيدا لسماع أقواله حول الواقعة.

وكانت شرطة النجدة في القاهرة، تلقت بلاغاً يفيد بمقتل كاهن كنيسة وإصابة آخر في المرج، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة.

وتبين أن وراء الواقعة شابا، رصد المجني عليه أثناء سيره بالسيارة، وأجبره على الوقوف والنزول منها، واعتدى عليه بالساطور، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

ونُقِلَت الجثة والمصاب إلى مستشفى «اليوم الواحد» في المرج.