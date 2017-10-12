﻿السيسي يمدّ حالة الطوارئ 3 أشهر وسط جدل دستوري

القاهرة ـ «القدس العربي»: لم يمر سوى يومين على انتهاء حالة الطوارىء المعلنة منذ إبريل/ نيسان الماضي في مصر، حتى عاد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ليعلنها من جديد، ولمدة 3 أشهر، ما فتح الباب للتساؤل حول دستورية قراره.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017».

وحسب القرار «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».

وكان السيسي فرض حالة الطوارئ في إبريل/ نيسان الماضي لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، ثم تم تمديدها في يوليو/ تموز الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بهاء أبو شقة، قوله إن «مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لا تزال قائمة».

وأضاف «الإرهاب يهدد الدولة المصرية في الداخل والخارج وعلى حدودها وفرض حالة جديدة للطوارئ ما زالت أسبابها قائمة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن جاء وفق الدستور».

لكن المحامي والحقوقي، طارق العوضي، اعتبر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد من جديد «مخالفا للدستور، لأنه لا توجد أحداث إرهابية خطيرة في البلاد تستوجب فرضها بعد انتهائها بيومين».

ووصف، في تصريحات صحافية، القرار بأنه «مدّ لحالة الطوارئ وليس إعلاناً لها، لأنه لم يمر سوى يومين فقط على انتهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ إبريل/ نيسان الماضي، بدون أحداث فوضى أو تخريب لممتلكات الدولة، أو أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار البلاد».

وأضاف «لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة طبقاً للدستور»، مشيرا إلى «استقرار الأوضاع الداخلية، وآخرها افتتاح السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن حالة الفرح المستمرة من تأهل المنتخب القومي لتصفيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما، ما يعني عدم وجود أي حالات شغب أو تفجيرات تستوجب إعلان حالة الطوارئ من جديد». كذلك بين أستاذ القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات، أن «إعلان حالة الطوارئ مجددا بعد نحو ثلاثة أيام من انتهاء تمديدها الوحيد «مخالفة لروح الدستور وتحايل على النص الدستوري».

وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «هذا يشبه الإفراج لبضعة أيام عن معتقل وإعادة اعتقاله تحايلا على القانون الذي وضع حدا أقصى لفترة الاعتقال».

في المقابل، أكد عزت غنيم، المحامي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في اتصال مع «القدس العربي»، أنه «يجوز لرئيس الجمهورية دستوريا إعلان حالة طوارئ جديدة بأسباب جديدة أو بدون أسباب».

وأضاف: «الدستور لم يضع نصا مقيدا للسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية، بخلاف دستور 2012 الذي وضع نصا مقيدا بعدم مد أو إجراء حالة طوارئ جديدة بعد الـ 6 أشهر إلا باستفتاء شعبي».

وزاد: «نصت المادة (148) من دستور 2012 على أنه يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

الدستور الحالي 2014، حسب المصدر، تنص المادة (154) منه على: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه».

وتابع «في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

واعتبر أن «النص الذي كان يوجب إجراء استفتاء شعبي قبل تمديد حالة الطوارىء أزيل بفعل فاعل ليصبح النص مطلقا من آي قيد ويبيح لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ مرات غير محدودة».

وفي السياق، قال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في صحيفة «الأهرام»، عمرو الشوبكي لـ«رويترز» «طبيعي في كل الدول التي تواجه تحديا إرهابيا أن تكون هناك تدابير استثنائية ممثلة في قانون طوارئ أو قانون خاص لمكافحة الإرهاب».

وأضاف «الإرهاب حقيقة واقعة في مصر، لكن أنا أؤيد أن يكون هناك قانون خاص لمكافحته منعا لإساءة استعمال حالة الطوارئ كأن تطبق على العناصر أو الشخصيات أو الآراء السياسية المعارضة».

وتابع أن تطبيق قانون الطوارئ 30 عاما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك «لم يمنع وقوع هجمات إرهابية ولم يمنع الثورة على حكمه» في 2011.