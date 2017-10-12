«الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» تنشر قائمة الشركات الحكومية

مدريد «القدس العربي»: نشرت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة» (ICBU)، قائمة موسعة تشمل شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، وشركات خاصة أخرى تمهيدا لمقاطعتها «في ظل استمرار الأخيرة في انتهاكاتها ضد مواطنيها، وجرائم الحرب التي تقوم بها في اليمن، وانتهاكها لحقوق العمال الأجانب، حسبما جاء في بيان الحملة».

وقالت إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتصعيد حملة المقاطعة الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة، ونشر الوعي بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها، وللضغط على حكومة الإمارات بما يؤدي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان فيها، لاسيما فيما يتعلق بحقوق العمال والمهاجرين.

وذكرت «الحملة الدولية» في بيان صحافي أن «العديد من الشركات المدرجة في القائمة انتهكت حقوق العمال الأساسية وأساءت معاملتهم، فضلًا عن عمليات الفصل التعسفي من العمل التي طالت عشرات العمال الهنود المهاجرين، مبينة أن العمال المهاجرين في مجال الإنشاءات والنقل، هم أكثر الفئات تعرضًا للانتهاك من قبل الشركات الإماراتية.

ولفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته حكومة الإمارات في مواصلة تلك الانتهاكات بحق العمال من قبل تلك الشركات عبر إسكات الأصوات التي تطالب بحقوقها. واعتبرت أن موقف الحكومة يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ونوهت «الحملة الدولية» إلى أن القائمة تضم أيضًا شركات أخرى مثل عدد من شركات الطيران، والتي فشلت في مكافحة الاتجار بالبشر إلى دبي.

وأكدت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة»، أنها ستقوم بتعميم قائمة الشركات على المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها وكالات الأمم المتحدة، وستدفع نحو إنشاء قائمة سوداء للأمم المتحدة بالشركات المملوكة للحكومة الإماراتية.

وأوضحت «الحملة الدولية» أنها ستستخدم عدة أدوات لإطلاع الرأي العام الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر.

وبينت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» أنها سترسل القائمة إلى نقابات العمال ومنظمة العمل الدولية، لحثهم على إدراج هذه الشركات في القائمة السوداء. وقالت الحملة أنها ستنظر في إسقاط قائمة الشركات في حال أظهرت دولة الإمارات تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأنهت حربها على اليمن.