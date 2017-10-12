﻿إسرائيل تزعم ضبط قراصنة روس وهم يسرقون معلومات أمريكية حساسة

الناصرة – «القدس العربي»: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع إخباري إسرائيلي أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ضبطت قبل عام قراصنة روسا منتدبين من قبل حكومة روسيا وهم يحاولون سرقة معلومات حول البرامج النووية الأمريكية.

وحسب ما نشر في واشنطن وفي موقع «واينت» الإسرائيلي التابع لصحيفة «يديعوت احرونوت» فقد لاحظ ضباط مخابرات إسرائيليون أن قراصنة روسا يحاولون الحصول على رموز برامج نووية في الولايات المتحدة فسارعت إسرائيل لإنذار واشنطن مما أدى لإحباط المحاولة الروسية.

ويوضح التقرير المنشور في إسرائيل والولايات المتحدة أن القراصنة الروس تمكنوا من البدء بخطتهم من خلال برمجية خاصة( كاسبيرسكي) بحماية الكمبيوترات ويستخدمها نحو 400 مليون شخص في العالم إضافة لجهات وشركات رسمية في الولايات المتحدة وخارجها.

وحسب التقرير فقد نجح القراصنة الروس بالحصول على معلومات مهمة جدا تتعلق ببرامج السايبر الأمريكية وطرق عملها.

وعقب الإنذار الإسرائيلي السريع بادرت الولايات المتحدة أمس لحظر استخدام البرمجية المعدة للحماية من الفيروسات وتمكن قراصنة روس من زرع أجهزة تجسس في داخلها. وينقل التقرير الصحافي عن جهات مطلعة في الولايات المتحدة أن القراصنة الروس تمكنوا من سرقة وثائق خاصة بوكالة ناسا تمت أرشفتها بشكل غير آمن في كمبيوتر خاص لموظف كبير فيها. ويوضح معدو التقرير أنه ليس واضحا حجم الوثائق والمعلومات التي حاز عليها القراصنة الروس بعدما حولوا برمجية «كاسبيرسكي» لما يشبه نظام غوغل بغية بلوغ معطيات حساسة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن جهات حكومية عليا فضلوا البقاء محجوبي الهوية نتيجة اعتبارات أمنية، ويوضح هؤلاء أن برمجية الحماية الروسية تطلب الاطلاع عادة على كل محتويات الكمبيوتر وذلك من أجل حمايتها من فيروسات ومخاطر أخرى.

وتعمل البرمجية على تشخيص شبهات وإرسالها لمخزن شركة الحماية وهذه كانت فرصة مثالية بالنسبة للاستخبارات الروسية للحصول على معلومات مهمة. والحديث يدور عن شركة تأمين وحماية معلومات عالمية تدخل مليارات الدولارات كأرباح سنوية وعن أول مرة يكشف عن استغلالها لأغراض تجسس روسي ضد الولايات المتحدة.

وأنكرت الشركة ما نسب إليها وأبدت استعدادها للتعاون مع جهات أمريكية رسمية للتحقيق بالشبهات المنسوبة لها. وفي ردها قالت الشركة إنها لم تقدم أي مساعدة لأي دولة أو حكومة في مجال السايبر، نافية وجود أجهزة دقيقة وذكية في برمجيتها تتمتع بقدرات سرية لأن ذلك «غير أخلاقي وغير قانوني».

يشار الى أن هذه البرمجية تستطيع أن تكتشف كل أنواع التهديدات والبرامج الكيدية التي يتم تطويرها من قبل دول من دون علاقة لمصدرها وهي تعمل منذ 20 عاما. وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «واينت» رفض البيت الأبيض الرد على ما ذكر، مثلما أن سفارة إسرائيل في واشنطن رفضت أيضا التعقيب، أما سفارتا روسيا في تل أبيب وواشنطن فلم تردا على توجه الصحيفة والموقع.