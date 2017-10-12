تصعيد عسكري بين بغداد وأربيل… والعبادي يتعهد بعدم استخدام الجيش ضد الأكراد

بغداد ـ «القدس العربي»: شهدت الأزمة بين بغداد وأربيل، أمس الخميس، تصعيداً خطيراً، بدأ مع إبداء قيادة الإقليم خشيتها من شن هجوم من قبل القوات الحكومة المركزية، على كركوك. وتواردت أنباء بعدها عن إسقاط طائرة لـ«البيشمركه» من قبل الجيش العراقي، وإعلان السلطات الكردية إغلاق الطريق بين الموصل وكردستان، ليأتي لاحقاً تصريح رئيس الوزراء، حيدر العبادي ليهدئ الأجواء مؤكداً عدم نيته «استخدام الجيش ضد المواطنين» الأكراد.

أعادت «البيشمركه» بعد ظهر أمس الخميس، فتح الطرق الرابطة بين أربيل ودهوك من جهة، والموصل من جهة أخرى، بعد أن أغلقتها في وقت سابق من ليل أمس الأول الأربعاء، على خلفية معلومات أوردها مجلس أمن إقليم كردستان تفيد بـ»نية القوات العراقية شن هجوم على مناطق تسيطر عليها قوات البيشمركه».

ونشر مجلس أمن إقليم كردستان «تغريدة» على موقعه الرسمي، أمس الأول الأربعاء، قالت أن «هناك معلومات وصلتنا تفيد أن القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفيدرالية تنوي شن هجوم على مناطق تسيطر عليها قوات البيشمركه».

وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة، إن قوات البيشمركه الكردية نصبت «السواتر» على آثار الحواجز التي وضعتها سابقاً، إبان موعد إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويتولى مسرور بارزاني (نجل رئيس قليم كردستان مسعود بارزاني) رئاسة مجلس أمن إقليم كردستان، بعنوان «مستشار مجلس أمن كردستان»، الذي يضم الاسايش (قوات أمنية كردية خاصة)، إضافة إلى «أذرع استخبارية» الأخرى، طبقاً للمصادر.

أنباء متضاربة

وسرعان ما أخذ «التصعيد العسكري» بين بغداد وأربيل بالتفاقم، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام، أنباءً من مصدر أمني في قيادة قوات الفرقة 16 بالجيش، أفادت بقيام الجيش العراقي بإسقاط طائرة من دون طيار تابعة لـ«البيشمركه» في الموصل.

وحسب المصدر، فإن الطائرة كانت في «مهمة استطلاعية في أجواء ناحية النمرود (جنوب شرق الموصل)، وكانت تقوم بتصوير انتشار قوات الفرقة بالناحية وحولها، وهي من المناطق المتنازع عليها ويحظر على طائرات الاستطلاع تصويرها من اية جهة كانت».

وطبقاً للمصدر، فإن الطائرة المسيرة «التابعة لقوات البيشمركه الكردية تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التابعة للفرقة، حيث سقطت في قرية السلامية التابعة للناحية».

ونفت قيادة قوات «البيشمركه» في محور جنوب كركوك، وجود أي تحركات غير طبيعية للقوات الأمنية العراقية، مشيرة إلى عدم وجود نية لمهاجمة كركوك.

وقال قائد محور جنوب كركوك في قوات «البيشمركه»، وستا رسول: «لم نلحظ أي تحركات غير مقبولة من القوات العراقية، وإن اجتماعاتنا متواصلة مع قوات التحالف والطیران الدولی الذي یراقب الوضع ومستعد للتدخل فی حال نشوب أي تصادم أو حرب».

وأضاف في تصريح نقلته قناة «العالم»، أن «القوات العراقية تكتفي حاليًا بتعزيز مواقعها في المناطق التي استعادتها في قضاء الحويجة وما حولها وليس لها أي تعزيزات باتجاه كركوك».

وتضاربت أنباء إسقاط الطائرة المسيرة، حيث نفى مصدر أمني رفيع في قيادة العمليات المشتركة لـ«القدس العربي» أنباء إسقاط قوات الجيش طائرة تابعة لقوات البيشمركه في الموصل، مؤكداً إن ذلك الخبر عارٍ عن الصحة.

وتعدّ قوات «البيشمركه» إجراءها الأخير، بقطع الطريق باتجاه الموصل «احترازياً»، ويأتي ضمن إطار الاستعداد لـ»أي طارئ».

وقال قائد الأركان في وزارة البيشمركه، الفريق محمد جميل، في تصريح نقلته وسائل إعلام كردية، إن «إغلاق الطرق الرابطة بين اربيل ودهوك باتجاه الموصل ليلة امس (أمس الأول)، كان خطوة احترازية من قبل البيشمركه تجاه أي خطر يواجه الإقليم».

وأضاف قائلاً: «البيشمركه بدأت بعد ظهر اليوم (أمس) فتح الطرق بين الإقليم والموصل»، مؤكداً أن «إغلاق الطرق وعمل السواتر كان الهدف منه، الاستعداد لأي طارئ قد يواجه كردستان».

ولم يغير «تصعيد» البيشمركه من موقف قيادة العمليات المشتركة التي جددت تأكيدها بـ«استمرار التنسيق» بينها وبين القوات الكردية.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون في بغداد، إن «هذه ليست المرة الأولى التي تتواجد فيها القوات المشتركة مع قوات البيشمركه في كركوك».

وأضاف ان «قوات البيشمركه لا زالت متواجدة مع القوات في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل»، مؤكدا استمرار التنسيق بين الجانبين «في محاربة تنظيم الدولة».

العبادي لا ينوي استخدام الجيش ضد المواطنين

وتزامن «التصعيد العسكري» مع تصريح لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكد فيه عدم نيته في «استخدام الجيش ضد المواطنين».

وقال، خلال ترؤسه اجتماعاً لتوطيد الاستقرار في محافظة الأنبار، أمس الخميس، «لا يمكن أن نستخدم الجيش ضد شعبنا أو نخوض حرباً ضد مواطنينا الكرد وغيرهم»، لكنه أكد في الوقت عينه أن «من واجبنا أيضاً، الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين من أي اعتداء وبسط السلطة الاتحادية، وإخضاع واردات النفط والمنافذ الحدودية للرقابة من اجل مصلحة المواطن الكردي ولحماية الثروة الوطنية». وفقاً لبيان لمكتب العبادي.

وتابع: «الأزمة الحالية ليست من صنعنا»، في إشارة إلى توتر العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

سياسياً أيضاً، كشفت مصادر سياسية رفيعة، عن عزم الحكومة العراقية إصدار «سلسلة إجراءات» جديدة تجاه الإقليم، ومسعود بارزاني، الأسبوع المقبل، وأكدت أن بارزاني يسعى إلى «جرّ» بغداد إلى «حرب قومية».

وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي لـ«القدس العربي»: «في ظل الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي وقع فيه مسعود بارزاني في مسألة الاستفتاء، وخسارته جميع العلاقات التي حققها منذ عام 1992، فضلاً عن وجود أصوات شعبية في داخل الإقليم بدأت تنتقد أداء البارزاني، ورفض سياسي أيضاً، يحاول بارزاني الدفع باتجاه حرب قومية (بين العرب والأكراد)».

وأقدم بارزاني على إرسال قوات كردية تابعة لحزبه إلى كركوك، خلال الشهر الجاري، في «محاولة لضرب عصفورين بحجر؛ الأول زج بغداد في حرب، والثاني السيطرة على كركوك بكونها تحت سيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، على حدّ قول المصدر.

ووصف الهاشمي قطع الطريق بين إقليم كردستان ومدينة الموصل، أنه «محاولة لاستفزاز بغداد»، لافتاً إلى أن «لدى البارزاني قناعة بأن أوراقه بدأت بالتساقط».

وفي حال نجح البارزاني بجرّ بغداد إلى الحرب، فإن «الأخيرة سترد عليه بقوة»، طبقاً للهاشمي الذي أشار إلى «مماطلة البارزاني بتنفيذ الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل؛ برعاية أمريكية، والذي ينص على عودة الإقليم إلى حدود ما قبل عام 2014، بعد الانتهاء من الحرب على داعش».

وتابع: «الاتفاق يعد ورقة بيد الحكومة العراقية، فضلا عن الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الوزراء حيدر العبادي (…) بغداد تسعى إلى بسط الأمن وحماية جميع المكونات العراقية بما فيهم الأكراد، خصوصا في المناطق المتنازع عليها».

ورأى أيضاً أن «بغداد تدير الأزمة بهدوء، وتتخذ خطوات التصعيد بصورة تدريجية (…) كل اسبوع تصدر الحكومة العراقية عدداً من القرارات». وكشف عن «إصدار قرارات جديدة؛ الأسبوع المقبل، من المتوقع لها أن تكون قوية جداً ومهمة فيما يخص الإقليم ومسعود بارزاني شخصياً».

ومضى إلى القول: «القرارات جميعها دستورية وقانونية، وستأتي بالتخطيط مع دول الجوار، خصوصاً إيران وتركيا»، لافتاً إلى قرب انعقاد «قمة في بغداد تجمع رؤساء العراق وتركيا وإيران».

وعلى الرغم من تأكيد المصدر، بأن «بغداد لن تجرّ باتجاه إرسال قوات برية إلى الإقليم»، لكنه أوضح إن «تلك الدول تسعى إلى الحفاظ على أمنها، عبر ضبط الحدود وغلق المنافذ والبحث عن أخرى بديلة».

واعتبر أن «بارزاني يحاول أن يثني بغداد عن معركتها الأساسية ضد داعش، وفي حال استمرار الأمر، فإن القوات العراقية جاهزة لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركه، والسيطرة أيضاً، على الآبار النفطية التي احتلها مسعود بارزاني منذ عام 2014».

حكومة الإقليم تردّ على العبادي

في الأثناء، أصدرت حكومة إقليم كردستان بياناً من «ست نقاط»، وصفته أنه يأتي رداً على «تهديدات وتهم» العبادي.

واتهم البيان رئيس الحكومة العراقية بـ»الاستمرار في المعاقبة الجماعية لشعب كردستان، من خلال قراراته السياسية غير الدستورية».

ورأت حكومة الإقليم، القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الوزراء العراقي والمجلس الوزاري للأمن الوطني، بأنها «سياسية الهدف منها المعاقبة الجماعية لشعب كردستان بالتعاون مع الدول الأجنبية».

وطبقاً للبيان، فإن «إرسال قسم من الجيش والقوات المسلحة العراقية إلى دول أخرى» يأتي لـ»إرهاب شعب كردستان والتدرب على احتلال البوابات الحدودية بالتعاون مع القوات التركية والإيرانية».

وأعربت حكومة كردستان، وفقاً للبيان، عن استعدادها مجدداً، «لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ، والتجارة الداخلية، وتامين الخدمات للمواطنين، والبنوك والمطارات»، فيما انتقدت «عدم جدیة الحكومة العراقیة في الحوار»، الأمر الذي دفع «بشعب كردستان إلى أن یقوم بإجراء الاستفتاء».

وعللت حكومة كردستان، رفض العبادي إجراء أي حوار معها، لـ«مباحثات سرية يجريها مع الدول المجاورة»، من دون كشف تفصيلاتها.

وحمّلت العبادي مسؤولية «أية حرب أو مشكلات» تحدث في المناطق المتنازع عليها بين القوات الاتحادية من جهة، وبين «البيشمركه» من جهة أخرى.

وحسب البيان، فإن «العبادي نقض اتفاقاته مع البيشمركه وقام بعملیات أحادية الجانب لتحریر الحویجة، بغية استفزاز البيشمركه»، مؤكداً أن تلك القوات «قدمت التسهیلات للقوات العراقیة، ضاغطة على نفسها بعدم الرد علی شتی أنواع الاستفزازات».

ورأت حكومة الإقليم أن «الدستور العراقي أهمل، وغابت دولة المواطن»، عازية ذلك إلى «السياسة الطائفية» للحكومة الاتحادية، والتي «أوجدت أرضية لظهور القاعدة ومن ثم داعش في العراق».

وكشفت عن «تعمّد العبادي والمؤسسات الإعلامية للحكومة العراقية «عدم ذكّر اسم كردستان، وینادونها بشمال العراق»، معتبرة ذلك «استفزازاً لشعب كردستان».

وختمت حكومة إقليم كردستان بيانها برسالة إلى العبادي، جاء فيها «لا يمكن حل المشكلات عن طریق الحصار والعقوبات الجماعیة بمساندة دول الجوار، لذا من الضروري الآن البدء بحوار حكومي وسیاسي بین حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقیة وجميع الكتل البرلمانیة والأطراف السیاسیة في العراق وكردستان».

وجاء بيان حكومة الإقليم، في وقت يواصل نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، على خلفية إصدار البرلمان والحكومة الاتحادية سلسلة قرارات تجاه الإقليم.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي عرفات كرم، بأن «نواب الإتحاد الإسلامي والإتحاد الوطني وقسم من الجماعة الإسلامية وحركة التغيير أيضاً، يؤيدون موقف زملائهم من الديمقراطي الكردستاني» بأنهم «لن يشاركوا بجلسات المجلس».

وأضاف، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلاً: «لقد تسلم الأغلبية السياسية المذهبية زمام السلطة بمجلس النواب العراقي، وأصدروا العديد من القرارات ضد إقليم كردستان والشعب الكردي، لذا فإن وجودنا الشكلي في بغداد لم يعد له أي أهمية ومعنى».

ورأى أن «مجلس النواب العراقي ليس لكل العراقيين، حيث القسم الأكبر من أعمال البرلمان يجب أن يجري عبر الحوار والمناقشات والاتفاقات، لكن الأغلبية السياسية الآن هي من بيدها زمام السلطة». على حدّ قوله.

وكشف أيضاً، بأن «الأطراف السنية أيضاً يشعرون بتلك المخاطر والتهديدات ويدركون أن البرلمان العراقي لم يعد للعراقيين جميعاً بل هو لطائفة معينة تديره حسب مصالحها، لذا فإنهم يطالبون الآن بإقامة إقليم سني لهم».