﻿قوات الأمن المصرية تعتقل صحافيا وتهدم منزله بعد ظهوره على قنوات معارضة

القاهرة ـ «القدس العربي»: اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس الخميس، الكاتب الصحافي سليمان الحكيم، وهدمت منزله في مدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بسبب ظهوره على فضائيات معارضة.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين، إن «قوات أمن الإسماعيلية ألقت القبض على الحكيم من داخل منزله».

وأضاف أن «الحكيم فوجئ بوجود العشرات من قوات الأمن والجرافات التي تحاصر منزله في مدينة فايد في الإسماعيلية، وطالبته بإخلاء المنزل تمهيداً لإزالته بناء على قرار إزالة صادر من محافظ الإسماعيلية بحجة البناء بدون ترخيص».

وحسب المصدر «عند اعتراض الحكيم على قرار الإزالة تم القبض عليه تمهيدا لإخلاء المنزل بالقوة الجبرية وإزالته، وجرى اصطحابه إلى مركز شرطة فايد، قبل أن تشرع الجرافات في هدم المنزل».

وقالت ملاذ الحكيم، ابنة الصحافي المعتقل، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، إن «والدها تلقى اتصالا من ضابط قبل الواقعة أخبره فيه الأخير أن منزلنا سيتعرض للإزالة».

وأضافت: «أبي أظهر تراخيص البناء للقوة الأمنية، فرد عليه مأمور القسم قائلاً بله واشرب ماءه، وأمر بهدم المنزل، والقبض على والدي».

وكان سليمان هاجم خلال الفترة الماضية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الظهور في قنوات معارضة تبث من تركيا، كما نشر صورا له بصحبة أيمن نور، المعارض المصري المقيم في تركيا، ما جعله يواجه خلال الأيام الأخيرة هجوما من نواب وإعلاميين مقربين من النظام، يطالب الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه. فقد قال الكاتب الصحافي مصطفى بكري إن «ظهور الصحافيين سليمان جودة وسليمان الحكيم، على قناة «مكملين» المعارضة، سقطة مهنية وأخلاقية ووطنية»، مشيراً إلى أنها «لا تُغتفر».

وأشار، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، إلى أن الصحافيين تحدثا في القناة التي وصفها بـ«الإخوانية» عن الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، متابعاً: «ظهروا مع الخائن محمد ناصر والعصابة الموجودة هناك».

وتابع: «قناة مكملين تمنح الضيف 50 ألف دولار في الحلقة، نبيع الدنيا كلها ونذهب للجلوس مع الإرهابيين ونقول ندافع عن مصر»، مطالباً مؤسسات الدولة بالتحرك، قائلاً: «إلى متى ستظل أيديكم مرتعشة».

وبررت أجهزة الأمن المصرية اعتقال الحكيم بـ«تعديه بالسب على قوة حملة إزالة عقاره المخالف في منطقة فايد في محافظة الإسماعيلية»، وفق ما قال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، في تصريحات صحافية.

وأوضح أن «حملة إزالة من محافظة الإسماعيلية ترافقها خدمات أمنية من الشرطة توجهت إلى منزل الحكيم لإزالة 4 أدوار مخالفة تم بناؤها بدون ترخيص وفقا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم 26».

الحكيم، طبقاً للمصدر «اعترض على تنفيذ القانون وتعدى على القوات بالسب واصفًا إياهم بالبلطجية، حيث اقتادته أجهزة الأمن إلى مقر شرطي لتحرير محضر ضده، على أن يعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، في الوقت الذي نفذت فيه محافظة الإسماعيلية قرار إزالة العقار».