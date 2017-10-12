﻿الأسد يزج بالمعتقلين الفلسطينيين والسوريين على الجبهات المشتعلة مقابل الإفراج عنهم

دمشق – «القدس العربي»: بعدما اقتربت معسكرات «الجيش السوري» على مدى سنوات الثورة من الانهيار، وشارف الجيش الذي صنف على انه رابع أقوى الجيوش العربية من الانحلال، يعمد النظام السوري إلى اتباع السياسة الإيرانية لتعزيز قواته، ويلجأ إلى تجنيد الأسرى والمعتقلين وتخييرهم بين «الرمضاء والنار»، فإما وراء الاقفاص الحديدية او حمل السلاح على الجبهات المشتعلة.

وفي هذا الصدد أكد عدد من ذوي المعتقلين الفلسطينيين، إن النظام السوري يزج بأبنائهم المغيبين في السجون على جبهات القتال وفي ساحات المعارك، وذلك بعد تقديمه عرضاً لهم بالانضمام إلى صفوف قواته، أو احدى الميليشيات التابعة له، مقابل الخروج من السجن.

وقال مصدر مسؤول لدى «مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا» في اتصال مع «القدس العربي» ان النظام السوري يقوم بمقايضة المعتقلين ويخيرهم بين الإفراج عنهم أو القتال إلى جانب قواته، وبما أن المعتقل يريد الخلاص من عذاب السجن وآلامه فانه يجد نفسه مضطراً بقبول خيار القتال إلى جانب قوات النظام. وأكد المتحدث ان النظام السوري غالباً ما يرسل المعتقلين إلى الجبهات الساخنة والتي يحتاج بها إلى حشد الكثير من المقاتلين، مضيفاً «لقد أرسل عدد من المعتقلين الفلسطينيين إلى دير الزور لقتال تنظيم الدولة هناك».

ونقل المصدر عن زوجة احد المعتقلين قولها انها في كل مرة كانت تذهب لزيارة زوجها المعتقل في سجن عدرا بريف دمشق، يتم تأجيل الزيارة دون معرفة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء ذلك، إلى أن اتصل بها زوجها بعد أشهر عدة ليعلمها أن النظام أخلى سبيله وأرسله للقتال إلى جانب قواته في مدينة دير الزور.

ويلجأ النظام السوري إلى تجنيد وتسليح المعتقلين لديه من أجل سد النقص الكبير والخسائر التي تكبدتها قواته في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في ظل المعارك المشتعلة ضد تنظيم الدولة شرق سوريا، حيث يسعى النظام إلى تعزيز قواته على الأرض بعيداً عن الاجندات الدولية، كالميليشيات العراقية واللبنانية المؤتمرة بإمرة طهران، القوات الروسية وغيرها من القوات المدعومة امريكياً.

وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنها استطاعت توثيق (1639 معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسراً بمن فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطون حقوقيون وصحافيون وأطباء وممرضون وعاملون في المجال الإغاثي والإنساني.

على خطى الإيراني

وذكرت المعارضة الإيرانية في تقارير سابقة لها ان النظام الإيراني يخيّر المعتقلين لديه عبر موظفي السجن بين البقاء وراء القضبان الحديدية او تجنيدهم ضمن الميليشيات التي تقاتل دفاعاً عن النظام السوري، والزج بهم في المحرقة السورية حسب المصدر.

وكشفت المعارضة أن التجنيد الاجباري لا يقف عند المعتقلين الإيرانيين، بل يتعداهم إلى اللاجئين الأفغان حيث اكدت انه في حال رفض الافغاني خيار التجنيد فسوف يتم احتجازه ضمن أقفاص مخصصة للحيوانات، كما جرى في مدينة شيراز الإيرانية، للاجئين الذين رفضوا الالتحاق بميليشيات»فاطميون» واضافت «أن اللاجئ الأفغاني يجد نفسه إما مجبوراً على امتهان الجريمة والتي تنتهي به على أعواد المشانق، أو عاملاً للنظافة والحفر والبناء والتصريف الصحي وما شابه ذلك، أو أن أنه سوف يجبر على الانصياع إلى قرارات الدولة، التي تعبئهم ضمن مجموعات مسلحة، للدفاع عن بشار الأسد».

صفقة

وأكد تقرير حقوقي نهاية شهر نيسان/ابريل الفائت ان مخابرات النظام السوري عقدت صفقات مع المعتقلين السوريين في سجونه، حيث زار العديد من المسؤولين التابعين للأسد بعض السجون، لتقديم العروض على المعتقلين، بهدف تجنديهم ضمن الميليشيات المقاتلة في صفوفه.

ودللت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على ذلك بنشر العديد من الحقائق منها ما جرى في سجن السويداء، حيث زارَ اللواء فاروق عمران وهو قائد شرطة محافظة السويداء سجن السويداء المركزي والتقى مع المحتجزين أصحاب التُّهم الجنائية والسياسية، وقدَّم لهم عرضاً؛ بأن ينضموا إلى صفوف جيش النظام السوري، أو الميليشيات المحلية أو حتى تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، الإيرانية والعراقية بشكل رئيس، وذلك في خطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن.

بعد هذا العرض، قامت هيئة النشاطات (وهي مجموعة من المحتجزين يقومون بتنسيق الطلبات والأوراق الرسمية بين بقية المحتجزين وإدارة السجن) بجولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح النظام السوري. ووافقت قيادة السجن على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما تم رفض جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية «الإرهاب».

وفي سجن عدرا في حزيران/ 2016 ذكرت الشبكة انها سجلت «زيارة لجنة أمنية تابعة للنظام السوري سجنَ عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق وقدَّمت للمعتقلين عرضاً مُشابهاً تماماً، الإفراج عنهم، مقابل الالتحاق في صفوف القوات التي تُقاتل إلى جانب النظام السوري، ووزَّعت اللجنة ورقة اتفاق على الراغبين منهم بالتجنيد وطلبت أن يقوم السجين بالبصم عليها، إلى أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، لإطلاق سراحهم، وعبر تواصلنا مع عدد من المعتقلين في سجن عدرا المركزي أخبرونا أن الاتفاق لم يدخل حيِّزَ التَّنفيذ في الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسين، بل شملَ المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويـلة».

ورأت الشبكة الحقوقية أن طرح النظام السوري لهذه الصفقة، يؤكِّد أنَّ المعتقلين لديه لا يتعدَّون كونهم ورقة يقوم باستخدامها والاستفادة منها وتوظيفها حسب مصالحه، وهذا يُثبت عداءه وحقده على أبناء الشعب السوري، واستعداده للتضحية بهم جميعاً في سبيل بقائه وحلفائه على حكم الدولة السورية، ويبدو أنه يهدف إلى تخفيف أعداد المعتقلين وإتاحة المجال لاعتقال أعداد جديدة، وتعويض النَّقص في الخزَّان البشري عبر المعتقلين ورفع سنِّ التجنيد، حيث تُشير هذه الصفقة إلى النَّقص الهائل في الخزان البشري الذي يُعاني منه النظام السوري وحلفاؤه، فقد رفع سنَّ طلب الاحتياط للعودة والخدمة في صفوف جيشه إلى 40، وهذا ما دَفع معظم من يتم طلبه مُجدداً للتجنيد إلى الاختباء أو مغادرة سوريا في نمطٍ جديد من أشكال التشريد القسري.