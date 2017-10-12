﻿فتح وحماس توقعان اتفاق «خطوة خطوة» وتحددان مواعيد تمكين الحكومة وتسّلُم المعابر

غزة ـ «القدس العربي»: عقب جولة مباحثات دامت ليومين، وانتهت فجر أمس الخميس، واستغرقت ساعات طويلة من النقاش حول حل «الملفات الصعبة»، توصلت حركتا فتح وحماس في العاصة المصرية القاهرة، إلى اتفاق يقضي بتطبيق بنود اتفاق المصالحة الرئيسي الذي جرى التوصل إليه في القاهرة أيضا في عام 2011، وذلك من خلال تطبيق الاتفاق «خطوة خطوة» يبدأ بتمكين حكومة التوافق من العمل بشكل كامل في غزة، بما في ذلك إدارة المعابر، في خطوة من شأنها أن تعيد اللحمة بين الفلسطينيين، وتخفف القيود والآثار السيئة التي عاشها سكان القطاع.

وبعد تأخير دام لنحو ساعتين بثت قنوات مصرية وقائع توقيع اتفاق لتطبيق بنود المصالحة، التي وقعت سابقا في القاهرة، بعد أن جرى التخلي عن ترتيبات سابقة تقضي ببث وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة، وفق الترتيبات التي وضعها جهاز المخابرات العامة المصرية، الجهة التي رعت اللقاءات، من دون أن يكشف السبب وراء ذلك.

ومن جديد توصل قادة الحركتين في القاهرة إلى صيغ توافقية أنهت الخلافات حول «الملفات الصعبة» التي أجلت تطبيق اتفاق المصالحة طول السنوات الماضية، وذلك بعد أن شرعا منذ يوم الثلاثاء الماضي في مباحثات استمرت لنحو 30 ساعة، على مدار يومين.

وتمثل أبرز بنود الاتفاق الجديد بحل المشاكل الخلافية والملفات العالقة «خطوة خطوة» تبدأ بتمكين حكومة التوافق التي زارت القطاع الأسبوع الماضي، وتسلمت إدارة الوزارات، من العمل بشكل كامل في القطاع، بما يشمل قيامها بالإشراف على المعابر سواء التي تربط القطاع بإسرائيل أو معبر رفح الفاصل عن مصر.

وأكد بيان أصدره الراعي المصري، وقرأه خلال الاحتفال بالتوقيع أحد قادة جهاز المخابرات المصرية، أن الطرفين اتفقا على «إجراءات تمكن حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما الضفة».

وحدد بيان الاتفاق تاريخ الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، موعدا أقصى لهذه العملية، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

وأعلنت مصر أنه في إطار ذلك ستوجه دعوة لعقد اجتماع يجمع كافة الفصائل الفلسطينية يوم 21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الإيجابي لحركتي فتح وحماس.

وسيبحث اجتماع الفصائل المقبل، ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب ملف الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي وعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.

وأظهرت صور من داخل مقر المخابرات المصرية كلا من عزام الأحمد رئيس وفد فتح، وصلاح العاروري رئيس وفد حماس، يوقعان على بنود الاتفاق الجديد، ومن خلفهما رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي، وأعضاء وفدي الحركتين.

وقال الأحمد خلال كلمة بثت مسجلة، ورغم ذلك شهدت خللا في وضوح الصوت، إن مصر سترعى الاتفاق بشكل كامل، وإن تمكين حكومة التوافق ستكون أولى الخطوات التي ستنفذ، على أن تتولى كامل الصلاحيات الموكلة لها، بما فيها إدارة المعابر. وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بنشر قوات من الحرس الرئاسي على طول الحدود مع مصر، ضمن عملها في مهمة استلام عمل المعابر، لافتا إلى أنه جرى تحديد موعد الأول من نوفمبر المقبل، كحد أقصى لتمكين الإدارة المكلفة بالمعابر من عملها في غزة.

وقال صلاح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إن حركته عازمة على إنهاء الانقسام، وإنها ملتزمة بالاتفاق لإزالة إثار الانقسام، لافتا إلى أن الاتفاق الجديد يشمل «استراتيجية تطبيق البنود خطوة خطوة». وأكد أن المصالحة وعملية إنهاء الانقسام باتت في أمان بمساعدة مصرية. وأضاف أن حماس مستعدة لتوفير المناخ المناسب لعمل حكومة التوافق، والعمل على إنهاء كل القضايا العالقة.

ورغم عدم إعلان الطرفين أو الراعي المصري تفاصيل البنود، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أنها تشمل حل مشكلة موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس، من خلال قيام لجنة خاصة بدراسة عملية دمجهم في مدة أقصاها أربعة شهور، تقدم خلالها دفع مالية لهؤلاء الموظفين.

كما تشمل التفاهمات الجديدة التي ستطبق على الأرض، دخول الحكومة في مباحثات سريعة، لوضع آلية لتسلم مهامها الأمنية الكاملة في غزة، على أن يكون ذلك الأمر أنجز قبل الأول من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن حكومة الوفاق التي زارت قطاع غزة الأسبوع الماضي، أعلنت جاهزيتها للقيام بمهامها كاملة في القطاع، حال جرى اتفاق بين فتح وحماس في القاهرة.

في السياق بادر كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي ظهر وهو يراقب توقيع الاتفاق والمؤتمر الصحافي عبر التلفاز، بالترحيب بالاتفاق الجديد. واعتبر الرئيس عباس أن ما تم الاتفاق عليه يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام، وأصدر توجيهاته إلى الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وشكر هنية جهاز المخابرات المصرية واللواء فوزي، على دورهم في الوصول إلى هذا الاتفاق، وأكد استعداد حركته التام «للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه وتلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سوف يطبق من خطوات، وكذلك تلبية الدعوة للحوار الفصائلي الشامل».

وقبل بدء المؤتمر الصحافي الذي تأخر لنحو ساعتين، تجمع مئات المواطنين في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وهناك رفعوا أعلاما فلسطينية وأخرى مصرية، إضافة إلى رايات فتح وحماس، ووزع المواطنون الحلوى على الحاضرين، احتفالا بالإعلان عن إنهاء حقبة الانقسام.

وجاء الاتفاق الجديد على تطبيق اتفاق المصالحة، ضمن التفاهمات الأخيرة التي أبرمت في العاصمة المصرية القاهرة، قبل ثلاثة أسابيع، وبدأت باستجابة حركة حماس لطلب الرئيس عباس حل اللجنة الإدارية، وتسليم مسؤولية القطاع لحكومة التوافق.

وانتهت لقاءات القاهرة التي حدد لها موعد، مساء يوم الخميس، قبل يوم واحد، بعد أن سادت أجواء إيجابية كبيرة بين الطرفين، ساهمت في تقليص الخلافات حول النقاط العالقة، وفي التوصل إلى تفاهمات مشتركة لحل القضايا الخلافية، ضمن سعيهم لتجاوز الانقسام المرير.

وكان اللقاء الأخير بين الطرفين الذي بدأ عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء، انتهى عند الساعة الثانية من فجر أمس الخميس، بعد أن كان اللقاء الأول قد دام عشر ساعات متواصلة يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت بداية الإعلان عن الاتفاق الجديد قد جاءت من غزة، محل الخلاف الداخلي الفلسطيني، والذي طرحت ملفاته على طاولة البحث في القاهرة، وذلك من خلال تصريح صحافي أصدره هنية، قبل الإعلان عن التفاصيل في المؤتمر الصحافي.إلى ذلك رحبت الفصائل الفلسطينية بالاتفاق، وشددت على ضرورة تنفيذه على الأرض بأسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين.

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يساهم في بداية تطبيقه على الأرض، من خلال تمكين حكومة الوفاق من العمل الكامل في القطاع، بما في ذلك تنفيذ خططها الهادفة لإنقاذ الوضع المتردي.

وجاء الاتفاق الجديد مخالفا للكثير من التوقعات والتحليلات، التي عبرت عن خشيتها من فشل جولة الحوار على غرار الجولات الماضية.

وينص «اتفاق القاهرة» الذي وقعته الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس عام 2011، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى بنود لها علاقة بالترتيبات الأمنية ودمج الموظفين.