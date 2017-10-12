﻿لماذا الحديث عن دور الجهاديين الأردنيين في إعادة تشكيل «القاعدة» في سوريا؟

إنطاكيا – «القدس العربي» : نفى الشيخ عبد الله المحيسني، في اتصال مع «القدس العربي»، ان يكون من ضمن الاسماء المنضوية في تشكيل فرع لتنظيم القاعدة في سوريا، وقال انه والشيخ مصلح العليان لم ينضما لأي جماعة بعد خروجهما من «هيئة تحرير الشام».

وبعد توارد انباء عن اعادة بناء فرع لـ»القاعدة» في سوريا، ونشر صحيفة بريطانية لمعلومات عن ملاحقة المخابرات البريطانية لحمزة بن لادن، واستناداً لمصادر من داخل التيار الجهادي في سوريا والأردن، وحسب عدد من المراقبين فان عدداً من الجهاديين الأردنيين المعارضين لسياسات الجولاني، يسعون لاعادة تأسيس فرع للقاعدة، وابرزهم الطوباسي وخريسات، وانهم ينسقون مع التنظيم الام بقيادة الظواهري وسيف العدل، ومع المنظرين الجهاديين المقدسي وابو قتادة المقيمين في الأردن، وورد اسما المحيسني والعليان في سياق الاشارة للقيادات المنشقة عن هيئة تحرير الشام والتي قد يتوقع البعض انها يمكن ان تسهم بدور في اي كيانات إسلامية جـديدة في سـوريا.

ولكن مشاركة المحيسني والعليان في هذه الجماعة المرتبطة بالقاعدة يبدو أمراً مستبعداً، بالنظر لميولهما الفكرية القريبة مما يسمى السلفية العلمية لا الجهادية، وأيضاً لطروحاتهما غير المتناغمة مؤخراً مع خطاب «القاعدة». الباحث والخبير بالجماعات الجهادية خالد حسن يرى ان الرؤوس الجهادية الأردنية المنشقة عن النصرة أكثر تعصباً وتمسكا بالارتباط بالقاعدة الأم، ويضيف حسن لـ»القدس العربي» «ربما القيادات الأردنية أكثر تأثراً بالمقدسي، وترى في سلوك جبهة «فتح الشام» ثم «هيئة التحرير»، تمييعاً للقضية الجهادية ومبالغة في محاولات الاندماج مع المكونات الثورية، وموقفها متشدد تجاه تركيا وجيشها ولا ترى التفاوض معه، فضلاً عن التنازل له، وأن الجولاني ذهب بعيداً في فك الارتباط وما عاد الأمر تنظيمياً، وفقط، وإنما تعداه لتوجهات بعيدة عن خط القاعدة».‏ لماذا الحديث عن الجهاديين الأردنيين؟

يقول الكاتب السوري سلطان الكنج المقيم في إدلب، ان الجهاديين الأردنيين، متأثرون بنهج الأردني المقدسي، وكثيراً ما ينتقد المقدسي «تحرير الشام»، معتبراً انها تهمش «انصار الشريعة» على حساب من يسميهم «المميعة»، وهذا ما يكرره الجهادي الأردني العريدي، الذي طلما تخاصم اعلامياً مع ابي مارية القحطاني الذي يتهمه المقدسي بـ»التمييع»ويضيف الكنج أن «الجهاديين الأردنيين همشوا على حساب السوريين في تحرير الشام، وهم يعدون انفسهم اصحاب الفكر البكر للجهادية، كما ان الشرعيين السوريين في تحرير الشام كثيراً ما يتهمون «الارادنة» بأنهم غلاة او من مهّد للغلاة، وبأنهم لم يتبرأوا من تنظيم الدولة حقيقة، وان لديهم ميلاً لفكره او انه قريب منه، وهذا سبب توجس السوريين والمصريين من هذا التيار الذي يعدونه يميل للغلو والتطرف السلفي وانه لا يراعـي الاستقـطابات والتوازنات الدولـية والإقليمـية».

لكن فرص نجاح هذه الجماعة تبدو ضئيلة ايضاً، فهيئة تحرير الشام قد لا ترحب بهكذا تنظيم منافس، وحسب الكاتب الكنج، فان احتكار تحرير الشام للساحة، جغرافياً في ادلب، وعسكرياً وامنياً، يقلل من فرص اي تنظيم جهادي بايجاد موطئ قدم، خصوصاً ان كان غير تابع او موالٍ للـ»هيئة»، كما يوضح الكنج «الامر سبق ان حدث مع جماعة جند الأقصى الذين وقفوا مع تحرير الشام في حربها ضد الفصائل، لكنها عندما بدأت تتحسس بروزهم كقوى جهادية ذات مرجعية تتبع للمقدسي، ورفضوا الخضوع لـ»تحرير الشام»، وقامت الأخيرة بالتخلص منهم، وهو أقل خطرًا عليهم من مشروع «انصار الفرقان»، ذي المرجعية الجهادية الأكثر عمقاً وإخلاصاً للأيديولوجيا الجهادية السلفية التابعة للقاعدة ومشروعها».