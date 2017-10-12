﻿رابح ماجر مدربا لمنتخب الجزائر!

الجزائر – د ب أ: يستعد رابح ماجر، أسطورة الكرة الجزائرية، لتدريب منتخب الجزائر، خلفا للأسباني لوكاس ألكاراز، الذي قرر الاتحاد الجزائري فك الارتباك معه بدون انتظار ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. ونقلت محطة «الهداف» التلفزيونية عن مصدر وصفته بـ«المؤكد»، أن ماجر، سيكون المدرب المقبل للمنتخب الجزائري. ودرب ماجر (58 عاما) المنتخب الجزائري مرتين، الأولى بين 1994 و1995، والثانية بين 2001 و2002. ولم يعلن الاتحاد الجزائري حتى الآن فسخ عقد ألكاراز، لكن وسائل الإعلام المحلية أجمعت على أن الموضوع مسألة وقت فقط. ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، والفرنسي رولان كوربيس، يتصدران قائمة المرشحين لخلافة ألكاراز.

ستراكان يستقيل من تدريب اسكتلندا

لندن – رويترز: استقال غوردن ستراكان من تدريب منتخب اسكتلندا بعد اخفاقه في قيادة الفريق لملحق تصفيات كأس العالم. وتولى ستراكان تدريب اسكتلندا في 40 مباراة منذ تعيينه في 2013 وأخفق في مسعاه لقيادة المنتخب للظهور في نهائيات بطولة كبرى لأول مرة منذ كأس العالم 1998. وقال الاتحاد الاسكتلندي: «اتفق مجلس ادارة الاتحاد والمدرب ستراكان على ضرورة تولي مدرب جديد مسؤولية المنتخب استعدادا لتصفيات بطولة أوروبا 2020». وأخفقت اسكتلندا في بلوغ ملحق التصفيات بعدما فشلت في الفوز على سلوفينيا في آخر مبارياتها بالمجموعة السادسة.

ناغلسمان: لا يوجد تواصل مع بايرن ميونيخ

برلين – د ب أ: قال يوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم الألماني، إنه لا يوجد تواصل بينه وبين مسؤولي بايرن ميونيخ حول إمكانية انتقاله لتدريب الفريق حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري. وقال: «لم يكن هناك أي استفسارات، ولم يكن هناك أيضا أي تواصل من جانبي مع النادي. أركز حاليا على نجاحي مع هوفنهايم. ولا يوجد أي شيء آخر يدور في رأسي». وكان ناغلسمان (30 عاما) مرشحا قويا لخلافة كارلو أنشيلوتي عقب إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الشهر الماضي. وتولى المخضرم يوب هاينكس تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ما أدى إلى تأكيد أن مسألة توليه تدريب الفريق تم تأجيلها. وخلال فترة توقف الدوري الأخيرة، تواجد ناغلسمان في ميونيخ مع عائلته وأوضح:» لا يمكنني أن أطلب من عائلة زوجتي الانتقال من المدينة».

الإصابة تحرم أرسنال من جهود مصطفي ستة أسابيع

لندن – د ب أ: أكد الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال أن مدافعه الألماني الدولي شكوردان مصطفي سيغيب عن الملاعب لنحو ستة أسابيع. وخرج مصطفي (25 عاما) مصابا في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره أذربيجان 5/1 الأحد الماضي في تصفيات كأس العالم. وقال فينغر: «خسرنا مصطفي لنحو ستة أسابيع. لا أعتقد أنه سيكون متاحا قبل فترة التوقف الدولية المقبلة». لكن الشيء الذي يقلل من الصدمة أن المدافع الفرنسي لوران كوشيلني سيكون جاهزا للحاق بالمباراة المقبلة أمام واتفورد بعد تجاوزه إصابة في وتر أخيل. كما سيكون المدافع البوسني سياد كولاسيناك جاهزا للمشاركة مع أرسنال بجانب مسعود اوزيل وداني ويلبيك.

إيقاف رئيس سيون السويسري 14 شهراً

فيينا – د ب أ: عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السويسري لكرة القدم كريستيان كونستانتين مالك ورئيس نادي سيون بالإيقاف 14 شهرا بعد تعديه بالضرب على معلق تليفزيوني عقب مباراة الفريق أمام مضيفه لوغانو في الدوري الشهر الماضي. وقررت تغريمه 100 الف فرنك سويسري مع حظر دخوله للملاعب 14 شهرا مع سريان أثر العقوبة بشكل فوري. وعقب المباراة التي انتهت بفوز سيون على مضيفه لوغانو 2/1، توجه كونستانتين إلى المعلق رولف فرينغر، الذي كان مدربا للمنتخب السويسري، وأسقطه أرضا قبل أن يصفعه ويركله. وأظهر مقطع فيديو حالة الغضب التي بدت على مالك سيون لدى توجهه إلى فرينغر الذي وصف كونستانتين بأنه «نرجسي بدون أي تعاطف». ولم يظهر رئيس سيون أي ندم أو أسف على الاعتداء، حيث قال: «ركلت مؤخرته. وكان شعورا جيدا.»

«كاف» يعلن إقامة أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون

القاهرة – الأناضول: أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاميرون ستستضيف النسخة المقبلة لكأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد: «لم يكن هناك توجه بإعادة النظر في القرارت المتخذة مسبقا وفقا لأحكام النظام الأساسي باختيار الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا كبلدان مضيفة للنسخ الثلاث المقبلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 و2021 و2023». وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد رئيس «كاف» أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأقرت اللجنة التنفيذية زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 بداية من النسخة المقبلة على أن تقام في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بدلاً من يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط.