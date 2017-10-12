﻿بطولة تيانجين: شارابوفا تتأهل إلى دور الثمانية

بكين – رويترز: تغلبت الروسية ماريا شارابوفا على منافتسها البولندية ماجدا لينيت لتصعد لدور الثمانية في بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات في الصين، بينما تسعى للفوز بأول لقب بعد عودتها من الإيقاف لمدة 15 شهرا بسبب المنشطات.

وفازت شارابوفا على لينيت 7-5 و6-3 وستظهر المصنفة الأولى عالميا سابقا في مباراة بدور الثمانية لأول مرة منذ بطولة شتوتغارت في إبريل/ نيسان الماضي حيث خسرت أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيش في الدور التالي. وتقدمت شارابوفا، التي هزمت الرومانية سيمونا هاليب في الدور الثالث في بطولة الصين المفتوحة في الأسبوع الماضي، 4-3 في المجموعة الأولى قبل أن تستبسل لينيت. لكن شارابوفا كسرت ارسال منافستها البولندية في الشوط 12 لتحسم المجموعة. وكان تفوق شارابوفا (30 عاما) واضحا خلال المجموعة الثانية رغم خسارة إرسالها مبكرا. وكسرت شارابوفا ارسال لينيت مرتين بعد ذلك وحققت الفوز لتضرب موعدا في الدور المقبل مع السويسرية الصاعدة من التصفيات شتيفاني فوغل والتي فازت على لاعبة كازاخستان يوليا بوتينتسيفا 6-2 و6-3. وفازت حاملة اللقب الصينية بينغ شواي على مواطنتها وانغ شيو 6-2 و6-2، بينما فازت الايطالية سارة إيراني على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6-4 و4-6 و6-3.