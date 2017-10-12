﻿بطولة شنغهاي: نادال يسحق فونيني ويصعد برفقة فيدرر إلى دور الثمانية

شنغهاي – رويترز: واصل النجم الاسباني المتألق رفائيل نادال تفوقه عندما فاز 6-3 و6-1 على منافسه الايطالي فابيو فونيني ليتأهل لدور الثمانية في بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة.

وحسم المصنف الأول نادال الفوز في 62 دقيقة ليحقق انتصاره رقم 14 على التوالي في مسيرة نجاح تعود لبداية بطولة أمريكا المفتوحة حيث فاز باللقب الـ16 في البطولات الكبرى. وبهذا يقترب نادال (31 عاما) من إنهاء الموسم في المركز الأول عالميا لأول مرة منذ 2013. لكن غريمه السويسري روجر فيدرر، وهو الوحيد الذي يمكنه إيقاف تقدم نادال، يبدو متألقا هو الآخر. وأدخل فيدرر السعادة على المجموعة الصغيرة من المشجعين الصينيين الذين ساندوه في مركز كي تشونغ بانتصار رائع 6-4 و6-2 على الأوكراني صعب المراس الكسندر دولغوبولوف. وخاض فونيني المباراة بعد يوم واحد من معاقبته بالإيقاف في بطولتين كبيرتين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 96 ألف دولار بسبب الإساءة للحكم في بطولة أمريكا المفتوحة. وبينما تلوح في الأفق إمكانية مواجهة بين نادال وفيدرر، فان بوسع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو إنهاء هذا السيناريو مثلما فعل في بطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزه على فيدرر في دور الثمانية بعدما كانت كافة الاحتمالات تشير لمواجهة مرتقبة بين النجمين الكبيرين. فقد قلب اللاعب الأرجنتيني، البطل السابق لأمريكا المفتوحة والمصنف الـ16، تأخره بمجموعة وفاز على المصنف الثالث الألماني الكسندر زفيريف 3-6 و7-6 و6-4. كما فاز البلغاري غريغور ديميتروف المصنف السادس على الأمريكي سام كويري المصنف العاشر 6-3 و7-6 ليضرب موعدا مع نادال في الدور المقبل. وقد يكون بوسع ديميتروف الظهور لأول مرة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن الشهر المقبل. وفاز المصنف الرابع الكرواتي مارين شيليتش، وصيف بطل ويمبلدون، على الأمريكي ستيف جونسون 7-6 و6-4 ليتأهل لدور الثمانية أيضا.