﻿تحقيق سويسري يطال رئيس سان جيرمان وفالكه بشأن حقوق بث مباريات المونديال

جنيف – أ ف ب: أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» الإعلامية، والامين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي. وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في آذار/ مارس الماضي، غداة مثول فالكه، الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى، أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا انه لن يعود الى كرة القدم. وأعلن مكتب المدعي العام السويسري: «فتح تحقيق جنائي بحق الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان ميديا»، على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم»، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة. وأشار بيان المكتب السويسري الى ان التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في آذار/ مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر. وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018 و2022 و2026 و2030». كما يشير التحقيق السويسري الى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، «وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وأفاد البيان السويسري انه تم الاستماع أمس الخميس الى فالكه بصفة «مشتبه به» من ممثلين لمكتب المدعي العام. وأوضح البيان القضائي انه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية أمس انها قامت بتفتيش مكاتب شبكة «بي ان سبورتس» في باريس. وأوضحت انه تم تنفيذ «عمليات تفتيش في المكاتب الباريسية التابعة لـ بي ان سبورتس فرنسا»، وذلك في إطار التحقيق. وحسب الموقع الالكتروني لمجموعة «بي ان»، تدرج الخليفي «في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءا كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديرا عاماً للقناة عام 2008». وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013 «قاد الخليفي مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة بي ان سبورتس العالمية، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي» للمجموعة. ويشغل الخليفي مناصب أخرى، أبرزها الرئاسة التنفيذية لباريس سان جرمان المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضا مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015. ويشغل الخليفي، لاعب كرة المضرب السابق، رئاسة الاتحاد القطري للعبة منذ العام 2008. وشكل النادي الباريسي محور الانتقالات هذا الصيف، اذ ضم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل أغلى صفقة في تاريخ اللعبة (222 مليون يورو)، وأتبعها بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو في صفقة تقدر قيمتها بنحو 180 مليون يورو. أما فالكه، الصحافي السابق في قناة «كانال بلوس» الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الفيفا، والمقيم حاليا في اسبانيا، فقد حكم عليه في شباط/ فبراير 2016 من غرفة الحكم في الفيفا بالايقاف 12 عاما عن ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم قبل ان تخفض المدة الى 10 سنوات بالاستئناف، بعد اتهامه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، واقيل من منصبه في 14 كانون الثاني/ يناير 2016. ومثل فالكه الأربعاء أمام محكمة التحكيم الرياضي، مؤكدا انه انه لم يعمل يوما «ضد مصالح الفيفا»، مضيفا: «قمت بعملي دائما بأفضل طريقة ممكنة، عملت دائما من اجل مصالح الفيفا. ولكن اذا كنا في فترة الطلاق ننتقل من الحب الى الحقد، فانني لا افهم هذا الحقد».