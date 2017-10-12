﻿المصري محمد صلاح: نقاتل في كل مباراة مع ليفربول

لندن – الأناضول: قال النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إن فريقه سيقاتل في كل مباراة بالدوري الإنكليزي.

وقال صلاح: «نحن نقاتل في كل مباراة لفريقنا ليفربول في الموسم الحالي للدوري الإنكليزي». وأضاف: «مباراتنا أمام مانشستر يونايتد السبت ستمثل فارقا كبيرا لنا، علينا أن نفوز ونحسن مركزنا في جدول الترتيب». وفي ما يتعلق بتأهل مصر لمونديال روسيا، قال: «إنّه شعور رائع تقديم شيء مهم لبلدك، اللعب في كأس العالم أمر عظيم لنا، وحلم انتظرناه طويلا، وأنا فخور جدا بتحقيقه». ويستضيف ليفربول غدا نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المحلي. ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 12 نقطة بفارق 7 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر ووصيفه يونايتد.