﻿صورة «فوتوغرافية» لميسي هي كل ما تحتاجه برشلونة وكتالونيا لمواجهة تحديات الانفصال!

برشلونة – د ب أ: بينما لا يزال اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتردد في أنحاء العالم أجمع بفضل أدائه الرائع أمام الإكوادور، والذي منح الأرجنتين بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، يبحث برشلونة عن صورة فوتوغرافية يفتقدها كثيرا، وهي لنجمه الأول وهو يوقع على عقد جديد.

وبعد العديد من التناقضات والتفسيرات غير المكتملة الصادرة من إدارة برشلونة، تتجلى حقيقة واضحة تتمثل في أن النادي الكتالوني نجح في الحصول على توقيع ووعود قاطعة من ممثلي النجم الأرجنتيني ولكن ليس توقيع اللاعب نفسه، الذي له الأهمية الأكبر والنفاذية القانونية. وقال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة في مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي: «سنلتقط الصورة قريبا»، ولكن الأيام تمر وتليها الأسابيع، ولا يزال التوقيع غائبا. ومن المؤكد أنه لا يوجد أفضل من الوقت الحاضر من أجل الحصول فيه على توقيع مثل توقيع ميسي، الذي يتردد اسمه في كل مكان بعد ثلاثيته «هاتريك» في مرمى الإكوادور. ويحتاج إلى هذا التوقيع أيضا بارتوميو الذي يمر بفترة انخفضت فيها شعبيته إلى حد كبير بسبب التخبط الذي تعانيه إدارته للشؤون الرياضية للنادي الأسباني، والتي لا تلقى استحسان أنصار برشلونة في العالم أجمع، بالإضافة إلى أزماته القضائية وتأييده للأفكار الانفصالية في إقليم كتالونيا. وكما يحتاج بارتوميو توقيع ميسي، تحتاجه أيضا وبنفس الدرجة جماهير برشلونة وخاصة في هذا التوقيت، الذي يشهد أزمات سياسية واجتماعية تضرب الإقليم الكتالوني. ويعد توقيع ميسي على عقد التجديد بمثابة تعبير منه عن الولاء، خاصة إذا نظرنا إلى الظروف الحساسة التي يمر بها برشلونة حاليا في ظل تعالي صيحات انفصال كتالونيا عن أسبانيا. وعبر المطرب الأسباني خوان مانويل سيرات، المعروف بانتمائه لبرشلونة، عن المشاعر التي تختلج صدور أنصار النادي الكتالوني في الوقت الحالي، عندما قال: «ميسي هو الأكثر عطاء، لكنني أشعر بالقلق لأن هذا الرئيس يقول لا تقلقوا». وينتهي تعاقد ميسي الحالي مع برشلونة في 2018، ما يعني أنه يستطيع في كانون الثاني/ يناير المقبل التفاوض مع أي ناد آخر. وكانت الصحافة البريطانية سلطت الضوء في الأيام الأخيرة على رغبة مانشستر سيتي الإنكليزي في التعاقد مع النجم الأرجنتيني. ورغم ذلك، سيكون عدم تجديد ميسي لتعاقده قريبا مع برشلونة بمثابة مفاجأة كبيرة، ويبدو أن الصورة الفوتوغرافية هي الخلاف الأبرز في هذه القضية الشائكة، وهو ما أشارت إليه صحيفة «آس» الأسبانية، حيث قالت: «اللاعب الأرجنتيني يرغب في إقامة حدث خاص بعيدا عن الصخب الإعلامي». ومنذ وقت طويل يثور الحديث عن وجود خصومة أو علاقات فاترة بين ميسي والقيادات الحالية لبرشلونة، وعلى رأسهم بارتوميو. ومع كل هذا التخبط وكل هذه الشكوك يؤثر النجم الأرجنتيني الابتعاد عن الأضواء، وهو من عاد إلى برشلونة مساء الأربعاء بعدما قاد منتخب التانغو بنجاح إلى المونديال ليبدأ في الانخراط في التدريبات أمس تحت قيادة المدرب ارنستو فالفيردي. ويصب برشلونة كامل تركيزه في الاستعداد لمباراته المهمة أمام أتلتيكو مدريد غدا السبت على ملعب الأخير «واند ميتروبوليتانو» في المرحلة الثامنة من الدوري الأسباني. وسيكون هذا اللقاء أحد اللقاءات الذي يجمع الملايين من المشجعين في ربوع العالم أجمع أمام شاشات التليفزيون في الوقت الذي لا يزال اسم ميسي فيه يظهر في جميع الصحف الرياضية في العالم، مباراة جديدة تضع ميسي في بؤرة الضوء.