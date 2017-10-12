﻿حكم بالإعدام شنقا لخادمة ضربت زوجين أردنيين مسنين بفأس حتى الموت

عمان ـ أ ف ب: أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن الخميس حكما بالإعدام شنقا بحق خادمة بنغالية قتلت الربيع الماضي زوجين أردنيين مسنين ضربا بفأس على رأسيهما.

وأفاد مصدر قضائي أن «المحكمة أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق خادمة بنغالية قتلت في آذار/مارس الماضي زوجين طاعنين في السن كانا استقدماها لخدمتهما».

واضاف إن «المحكمة أدانت الخادمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إثر قتلها مخدوميها بضربهما بالفأس على رأسيهما حتى الموت».

وحسب لائحة الاتهام فإن المجني عليهما وهما في الثمانينيات من العمر كانا استقدما الخادمة في 18 آذار/مارس الماضي للعمل على خدمتهما في منزلهما في منطقة إيدون في إربد (شمال البلاد).

وأضافت اللائحة «نتيجة لرغبة المتهمة في العودة إلى بلادها وعدم رغبتها في العمل في منزل المغدورين بسبب تقدمهما في السن اختمرت في ذهنها فكرة الخلاص منهما بقتلهما».

وتابعت إن العاملة البنغالية جهزت نفسها لارتكاب الجريمة «وفي حدود الساعة العاشرة من مساء الجمعة 24 آذار/مارس الماضي وبعد ان تيقنت من أن المغدورين قد خلدا إلى النوم قامت بإحضار الفأس (…) وتوجهت إلى غرفة نوم المغدورين وقامت وهي هادئة البال بتوجيه عدة ضربات على رأسيهما» فقتلتهما.

وبعد ذلك، غيّرت ملابسها وغسلت أداة الجريمة وأشعلت النار في المنزل محاولة إخفاء جريمتها التي كشفها التحقيق.