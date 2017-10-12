واشنطن ترهن عودتها لليونسكو بابتعادها عن السياسة وخصوصا “فلسطين”

“القدس العربي”- (وكالات): قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الخميس، إن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يعد جزءا من رغبة الإدارة الأمريكية في إجراء اصلاحات أوسع للأمم المتحدة وأنه إذا ما عادت اليونسكو إلى معالجة الثقافة فقط فإن واشنطن “قد تعيد النظر في الأمر”.

وأضافت نويرت للصحفيين “نود أن تبقى السياسة بعيدا عن المنظمة، أما بالنسبة لفلسطين فإنها لم تفعل ذلك، وعليه فإنه ينبغي لهذا الأمر أن يتوقف”.

وتشتهر اليونسكو بعملها في الحفاظ على التراث، بما في ذلك الحفاظ على قائمة بمواقع التراث العالمي، وبرامج لتعزيز التعليم في البلدان النامية.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت الخميس، انسحابها من اليونسكو، مبررة ذلك إلى حاجة المنظمة للإصلاح وما تصفه بـ”التحيز ضد إسرائيل”

وقالت واشنطن إنها تأمل في الإبقاء على بعثة مراقبة في المنظمة، لتسهم بآرائها حول حماية التراث العالمي، والدفاع عن حرية الصحافة، وتعزيز التعاون العلمي والتعليم.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن بلاده ستسحب عضويتها من المنظمة أيضا.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 وفقا لقواعد اليونسكو.