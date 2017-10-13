محاكمة جندي أمريكي ترك قاعدته في أفغانستان واحتجزته طالبان خمسة أعوام

“القدس العربي”- وكالات: من المتوقع أن يخضع جندي أمريكي كان قد خرج من قاعدته بأفغانستان في 2009 واحتجزته طالبان لمدة خمس سنوات، لجلسة اعتراف بالذنب أمام محكمة عسكرية يوم الاثنين.

وكان الجندي بو بيرغدال (31 عاما) قد طلب عقد جلسة استماع قبل المحاكمة للرد على اتهامات نسبت إليه، أمام المحكمة في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، حسبما ذكر الجيش الأمريكي الخميس في بيان صحفي.

ويواجه بيرغدال اتهامات بترك قاعدته، وهو ما يقتضي عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام، إلى جانب تهمة إظهار سلوك سيء أمام العدو، وعقوبته القصوى السجن مدى الحياة.

وكان بيرغدال قد خرج من قاعدة فصيلته العسكرية بأفغانستان في 29 حزيران/ يونيو 2009، واحتجزته طالبان.

وتم إطلاق سراحه في أيار/ مايو 2014 في عملية تبادل للأسرى مثيرة للجدل مع الحكومة الأمريكية مقابل إطلاق سراح خمسة من معتقلي طالبان في سجن غوانتانامو بكوبا.