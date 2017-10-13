فرنسا تواصل عمليات المراقبة على الحدود لمواجهة الإرهاب

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت فرنسا الخميس، أنها ستواصل عمليات المراقبة على الحدود، حتى 30 أبريل/ نيسان 2018، تلك العمليات التى أعيد العمل بها بعد اعتداءات نوفمبر/ تشرين ثان 2015،.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، اطلعت عليه الأناضول، والذي شدد على “استمرار” التهديد الإرهابي الذي تواجهه فرنسا.

البيان ذكر أن عمليات مراقبة الحدود أُعيد العمل بها بعد الأعمال الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس في نوفمبر 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصًا.

وأشار أنه تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي أن “عمليات المراقبة هذه ستجرى فى إطار احترام مبدأ النسبية”.

تجدر الإشارة أن أكثر من 230 شخصًا لقوا حتفهم حتى الآن في سلسلة أعمال إرهابية شهدتها فرنسا، منذ 2015.

ومن المنتظر أن يشهد مطلع نوفمبر المقبل نهاية العمل بحالة الطوارئ التي أُعلنت بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد يوم 13 نوفمبر 2015.

نهاية العمل بحالة الطوارئ، تأتي بعد اعتماد التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي تم إقراره في 4 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ويتضمن ممارسات أمنية شاملة.