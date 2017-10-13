نقل البشر عبر أنابيب أرضية بسرعة الطائرات.. أحدث استثمارات شركة “فيرجن غروب”

(د ب أ): أعلنت شركة “فيرجن غروب” المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، الخميس، أنها استثمرت في شركة “هايبرلوب وان” الأمريكية الجديدة، التي تعتزم نقل الأشخاص والبضائع عبر أنابيب بسرعة فائقة للغاية.

وذكرت الشركة إنها ستغير اسمها إلى “فيرجن هايبرلوب وان” على خلفية ذلك الاستثمار، الذي لم يتم الكشف عن قيمته المادية.

وقال برانسون: “إنها طريقة جديدة مبتكرة ومثيرة أن يتم نقل الأشخاص والأشياء بسرعة الطائرات لكن على الأرض”.

وتعتمد فكرة هايبرلوب على توفير نظام نقل فائق السرعة عبر كبائن مدفوعة بقوة مغناطيسية. ويتم نقل الأشخاص عبر كبائن تطفو على سطح الأرض على وسائد هوائية من خلال أنبوب منخفض الضغط، بحسب ما أوضحت الشركة التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها.

وتشير التقديرات إلى أن سرعة تلك الكبائن قد تصل إلى 1080 كيلومترا في الساعة الواحدة، وستمر عبر أنابيب تبنى فوق سطح الأرض تدعمها أعمدة أو في أنفاق تحت سطح الأرض.

وقال برانسون إن تكنولوجيا هايبرلوب في المراحل المبكرة من التسويق ويتم حاليا اختبارها في منشأة خارج لاس فيجاس.

تم طرح فكرة هيبيرلوب في الأصل من قبل المستثمر الأمريكي إلون موسك في عام .2013 وتعمل حاليا شركات متعددة على جعل هذه التكنولوجيا حقيقة واقعة.