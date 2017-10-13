مقتل اثنين من موظفي سجن في ولاية نورث كارولاينا جراء محاولة هروب

(رويترز): قال مسؤولون إن موظفين بسجن في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية قتلا أثناء محاولة هرب شملت إضرام نار في المنشأة غير أن المحاولة لم تسفر عن هروب أي من السجناء.

وقالت إدارة السلامة العامة بالولاية في تغريدة على تويتر إن مؤسسة باسكوتانك الإصلاحية في مدينة إليزابيث والتي تقع على مسافة تقل عن 80 كيلومترا جنوبي نورفولك بولاية فرجينيا باتت تحت السيطرة وذلك بعد أقل من ساعتين من إصدارها تحذيرا على مواقع التوصل الاجتماعي بشأن محاولة الهروب.

وقال كيث أكري وهو متحدث باسم إدارة الطوارئ في الولاية لرويترز عبر الهاتف إن الشخصين اللذين قتلا أثناء محاولة الهروب هما موظفان في السجن.

وتم نقل عشرة مصابين إلى مركز طبي لتلقي العلاج غير أن المستشفى لم توفر تفاصيل بشأن حالاتهم.

ومؤسسة باسكوتانك الإصلاحية سجن شديد التحصين للرجال ويوجد به نحو 729 نزيلا وفقا لإدارة السلامة العامة.