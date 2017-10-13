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أردوغان: لا مشكلة في شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية

Oct 13, 2017

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“القدس العربي”- وكالات: ذكرت صحيفة خبر ترك وصحف أخرى الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه لا توجد مشكلة في عملية الشراء المقررة لمنظومة صواريخ أرض جو من طراز (إس-400) الروسية وإنه تم إجراء محادثات أيضا بشأن منظومة (إس-500).

وأضاف أردوغان متحدثا للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من رحلة إلى أوكرانيا وصربيا إنه لن يكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الأولى من صواريخ (إس-400) التي ستشتريها تركيا لكن في المرحلة الثانية “سنتخذ بإذن الله خطوات بخصوص الإنتاج المشترك”.

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