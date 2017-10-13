مانشستر يونايتد يصطدم بليفربول في مواجهة ملتهبة بالدوري الانجليزي

(د ب أ): يواجه مانشستر يونايتد أول اختبار حقيقي في مسيرته ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك عندما يحل ضيفا على ليفربول السبت في قمة مباريات المرحلة الثامنة للمسابقة.

ويلتقي الفريقان الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري الانجليزي على ملعب (آنفيلد) معقل ليفربول، والأمل يحدوهما في حصد النقاط الثلاث، في ظل انطلاقتهما المتباينة في البطولة هذا الموسم.

ويسعى يونايتد، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق هدف وحيد فقط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، لاجتياز عقبة ليفربول للتأكيد على عزمه المنافسة بقوة على اللقب، ومواصلة مطاردة سيتي في سباق الصدارة.

في المقابل، فإن نتيجة المباراة بالنسبة لليفربول، صاحب المركز السابع بفارق سبع نقاط خلف قطبي مدينة مانشستر، ربما ستكون أكثر أهمية بالنسبة له للخروج من دوامة نتائجه المهتزة، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار وحيد فقط في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

ويفتقد يونايتد خدمات عدد من عناصره الأساسية في المباراة بداعي الإصابة، في مقدمتهم بول بوجبا ومايكل كاريك ومروان فيلايني.

كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة المدافع فيل جونز في المباراة، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب انجلترا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم المقررة بروسيا العام المقبل، وهو ما يجعل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد مضطرا لتوفير العمق الكامل لقائمة فريقه.

وأبدى مورينيو عزمه الاستعانة بالأسباني أندير هيريرا في خط الوسط، حيث قال “العناصر البديلة قادرة على تعويض تلك الغيابات، ولذلك فإنني لا أعاني من أي مشاكل”.

أضاف مورينيو “الأمر لا يتعلق بأندير فقط، إننا نثق في قدرات جميع اللاعبين، فقدنا بعض العناصر في الموسم الماضي وأيضا هذا الموسم، مع طريقتنا في التفكير والشعور، فإننا لا نواجه أي مشكلة حقا”.

أوضح المدرب البرتغالي “إننا لا نختبيء خلف هذا اللاعب أو ذاك، أو هذه الإصابة أو تلك، لكننا على ثقة من إمكانات لاعبينا”.

وبات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو جاهزا تماما للمباراة، حيث أثبت تعافيه من الإصابة، بعدما شارك مع منتخب بلاده في لقائه أمام منتخب قبرص بتصفيات المونديال منتصف الأسبوع الجاري.

ويعد السنغالي ساديو مانيه أبرز الغائبين عن فريق ليفربول في المباراة، بعدما أصيب مؤخرا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وتوقع كيني دالجليش مدرب ليفربول الأسبق، في تصريحات لصحيفة (ليفربول إيكو) البريطانية، أن يحاول مانشستر يونايتد الاعتماد على سلاح الهجمات المرتدة للفوز بالمباراة.

وصرح دالجليش “أعتقد أن يونايتد سيتبع خطة دفاعية محكمة عندما يأتي إلى هنا، لكنه في الوقت نفسه يمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة الفائقة مثل ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال ولوكاكو”.

وتابع “أعتقد أن مورينيو سيحاول بالتأكيد الضغط على لاعبي ليفربول، لكن عندما يتعلق الأمر بمواجهة من هذا القبيل، فإن هذا الضغط سيكون ملقى على عاتق الجميع″.

وشدد دالجليش على أن ليفربول، الذي سيحاول الانتظار للتأكد من جاهزية مدافعه ديان لوفرين قبل حسم مصير مشاركته في المباراة من عدمه، يحتاج فقط للقليل من الحظ من أجل العودة إلى مساره الصحيح.

وأشار نجم ليفربول السابق “إن يونايتد يلعب بشكل جيد للغاية حاليا، في الوقت الذي عانى فيه ليفربول من التعثر، لكن سوء الحظ الذي لازم لاعبيه سينتهي بالتأكيد، ونأمل أن تكون النهاية هذا الأسبوع″.

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على صدارته عندما يستضيف ستوك سيتي غدا، لاسيما بعدما تعززت صفوفه بالعودة المفاجئة لنجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الذي تعافى في وقت أسرع بكثير مما كان متوقعا بعد تعرضه لحادث سير في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان من المتوقع أن يبتعد أجويرو عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل، لكنه عاد إلى التدريبات مؤخرا، غير أن مشاركته أمام ليفربول مازالت محل شك.

ويبحث توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث، عن أول فوز له على ملعب (ويمبلي) العريق في البطولة هذا الموسم، عندما يلتقي مع ضيفه بورنموث غدا أيضا.

وعانى الفريق اللندني من النتائج المهتزة على ملعبه المؤقت، لكن ينبغي عليه أن يخوض المباراة وهو واثق من قدرات لاعبيه، خاصة بعد تألق مهاجمه هاري كين، الذي هز الشباك خلال لقائي المنتخب الانجليزي أمام منتخبي سلوفينيا وليتوانيا بتصفيات المونديال منتصف الأسبوع.

ويخرج تشيلسي (حامل اللقب)، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة، لملاقاة مضيفه كريستال بالاس (متذيل الترتيب)، الذي مازال يبحث عن أول نقطة له في البطولة هذا الموسم.

ويواجه أرسنال، صاحب المركز الخامس مضيفه واتفورد، الذي يحتل المركز الثامن غدا.

ويأمل أرسنال في أن يكون لاعبه الفرنسي لوران كوشيلني هو الخيار المناسب لسد الفراغ الذي سيتركه الألماني شكودران موستافي، الذي سيغيب عن الفريق الملقب بـ(المدفعجية) لمدة ستة أسابيع عقب إصابته في أوتار الركبة.

ويلتقي بيرنلي مع ضيفه ويستهام يونايتد، وسوانسي سيتي مع هيديرسفيلد تاون غدا أيضا، فيما يلتقي برايتون مع ضيفه إيفرتون (المتعثر)، وساوثهامبتون مع نيوكاسل يونايتد الأحد.

وتختتم مباريات المرحلة يوم الاثنين المقبل بلقاء ليستر سيتي مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون.