نيوكاسل يعلن تعاقده مع لاعب الوسط الأسباني ميرينو بشكل نهائي

(د ب أ): أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم الجمعة تعاقده بشكل نهائي مع لاعب خط الوسط الأسباني ميكيل ميرينو، من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويلعب ميرينو ضمن صفوف نيوكاسل بعقد إعارة من الفريق الألماني، لكن نيوكاسل كشف الجمعة عبر موقعه على الإنترنت أنه استغل بند العقد الذي يتيح له ضم اللاعب بشكل نهائي.

ووقع ميرينو (21 عاما)، الذي أعير إلى نيوكاسل في تموز/ يوليو الماضي، عقدا لمدة خمسة أعوام مع النادي الإنجليزي، ينتهي في .2022

وشارك ميرينو في جميع المباريات السبع التي خاضها نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، كما شارك خلال الفترة نفسها في ثلاث مباريات ضمن المنتخب الأسباني للشباب (تحت 21 عاما) وسجل هدفين من بينهما هدف في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 4 / 1 يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ميرينو في تصريحات لموقع نادي نيوكاسل “سعيد حقا بالتواجد هنا ، وبالتعاقد الرسمي. يسعدني التواجد هنا لخمسة أعوام وأتمنى الاستمرار في هذا النادي وأن أحقق فيه ما يسعد جماهيره”.