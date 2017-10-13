رئيس البرلمان الإيراني: الاتفاق النووي سينهار إذا انسحبت أمريكا

“القدس العربي”- وكالات: نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله إنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده فسيعني هذا نهاية الاتفاق الدولي.

ونقلت تاس عن لاريجاني، الذي يزور سان بطرسبرغ في روسيا للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي، قوله إن انسحاب واشنطن من الاتفاق قد يشيع حالة من الفوضى في العالم.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن لاريجاني خلال اجتماع مع فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي أن إيران تأمل أن تلعب روسيا دورا في حل الوضع الذي يكتنف الاتفاق النووي.