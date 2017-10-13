هزة أرضية بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية الجمعة، أن زلزالا ضعيفا هز منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، إلا أنها رجحت أنه لم ينجم عن نشاط بشري، حسبما افادت موقع (كوريا هيرالد) الاخباري.

وبلغت شدة الهزة الارضية 2,9 درجة على مقياس ريختر، وبعمق خمسة كيلومترات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مشيرة إلى أن الحدث وقع في منطقة التجارب النووية الكورية الشمالية وأن له خصائص تشبه الزلازل، ومع ذلك، فأنها لا تستطيع القطع بطبيعته.

ويعتبر هذا الزلزال هو الأحدث الذي يتم رصده عقب إجراء كوريا الشمالية سادس وأكبر اختباراتها النووية مطلع الشهر الماضي.