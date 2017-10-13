مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية كبيرة الاسبوع المقبل

“القدس العربي”- وكالات: تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاسبوع المقبل مناورات بحرية كبيرة بحسب ما اعلنت البحرية الأمريكية الجمعة، وذلك في عرض جديدة للقوة بوجه كوريا الشمالية على خلفية تجاربها النووية والصاروخية.

وتصاعد التوتر بشأن برنامجي كوريا الشمالية في الأشهر القليلة الماضية بعد اطلاق بيونغ يانغ صواريخ واجرائها تجربة نووية سادسة هي الأقوى لها في تحد لمجموعة من العقوبات الدولية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين التمارين العسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان، اقرب حلفائها الاقليميين في المنطقة.

واعلن الاسطول السابع الأمريكي في بيان أن حاملة الطائرات “يو اس اس رونالد ريغن” ومدمرتين أمريكيتين ستشارك في المناورات إلى جانب سفن البحرية الكورية الجنوبية.

والمناورات المقررة من 16 إلى 26 تشرين الاول/ اكتوبر في بحر اليابان والبحر الأصفر، ستعزز “الاتصالات والعمل المشترك والشراكة”، بحسب البيان.

ومن المرجح أن تثير تلك المناورات غضب بيونغ يانغ التي سبق أن حذرت من أي مناورات مشتركة مرتقبة.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية “اذا قام الامبرياليون الأمريكيون والدمى الكوريون الجنوبيون باشعال حرب نووية عدوانية ضدنا، فإن ذلك لن يؤدي الا إلى تسريع نهايتهم”.

ورصدت تحركات لمعدات عسكرية أمريكية في محيط شبه الجزيرة الكورية في الأيام القليلة الماضية.

ووصلت الغواصة النووية الأمريكية “يو اس اس ميشيغن” الجمعة إلى مرفأ بوسان بجنوب كوريا الجنوبية بحسب وكالة الأنباء يونهاب، بعد بضعة أيام على زيارة لغواصة نووية أخرى هي “يو اس اس توسكون” استمرت خمسة أيام.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع ارسلت الولايات المتحدة قاذفتين اسرع من الصوت فوق اجواء شبه الجزيرة الكورية، قامتا بأول مناورات ليلية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وتأتي التدريبات بعد 17 يوما على تنفيذ اربع مقاتلات شبح أمريكية “اف-35بي”، وطائرتين حربيتين “بي-1بي” طلعات فوق شبه الجزيرة.

وتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون التصريحات النارية والاهانات وسط تصاعد التوتر بين الخصمين النوويين.

والثلاثاء ناقش ترامب “مجموعة من الخيارات” مع فريقه للامن القومي للرد على التجارب النووية والصاروخية الاخيرة لكوريا الشمالية.

وجاءت تلك المشاورات بعد ايام على تصريحه بإن الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية فشلت دائما وأن “شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول”.

وحققت القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تقدما كبيرا خلال عهد كيم الذي قال السبت أمام مسؤولي الحزب الحاكم ان اسلحة بلاده الذرية “سيف ثمين” لحمايتها من العدوان.