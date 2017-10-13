مقتل 20 مسلحًا من تنظيم الدولة في غارة أمريكية شرقي أفغانستان

“القدس العربي”- وكالات: كشفت مصادر أمنية عن مقتل 20 مسلحًا من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، الجمعة، في غارة جوية نفّذتها طائرة بدون طيار أمريكية في أفغانستان.

وقال مدير الشرطة في ولاية “كونار” شرقي أفغانستان “جمعة غول همت”، للأناضول، إن طائرة بدون طيار أمريكية تعمل ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قصفت مواقع تنظيم الدولة “داعش” في منطقة “سوكاي”.

وأشار همت إلى أن القصف أسفر عن مقتل 20 مسلحًا من التنظيم، بينهم القيادي المسؤول عن المنطقة.

في سياق متصل، قال النائب عن كونار “مولوي شهزاده شاهد”، إن القصف الجوي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين.