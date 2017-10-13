الإحتلال الإسرائيلي يفرج عن نائب من “حماس″ في المجلس التشريعي الفلسطيني

“القدس العربي” – (وكالات): أفرجت سلطات الإحتلال الاسرائيلي الجمعة عن محمد الطل النائب من حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ في المجلس التشريعي الفلسطيني اذي اعتقلته قبل ثمانية أشهر.

وقال النائب محمد الطل من مدينة الخليل لحظة الافراج عنه من سجن عوفر القريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية “أطلق سراحي اليوم بعد ان أمضيت ثمانية شهور في سجون الاحتلال، في الاعتقال الاداري بتهمة الانتماء لحركة حماس″.

وذكر الطل بأن الإحتلال اعتقله خمس مرات منذ عام 2006.

وتعرض نواب “حماس″ في المجلس التشريعي من الضفة الغربية البالغ عددهم 37 نائبا إلى اعتقالات بالجملة ابان اختطاف مجموعة مسلحة في قطاع غزة لجندي من قوات الإحتلال في عام 2006، وعقب حكم “حماس″ لقطاع غزة في عام 2007.

وفازت “حماس″ في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في العام 2006، وحصلت على 74 مقعدا من اصل 132 مقعدا في المجلس التشريعي، مقابل 45 مقعدا لحركة فتح.

وقال الطل إن خمسة نواب من “حماس″ لا زالوا رهن الاعتقال في سجون الإحتلال إضافة إلى ثلاثة نواب آخرين هم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات وعضو المكتب السياسي للجبهة خالدة جرار التي اعتقلت مؤخرا.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس″ الخميس على اتفاق مصالحة من الممكن أن يمهد لانتخابات تشريعية جديدة في الفترة المقبلة.