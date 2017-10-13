الأمم المتحدة قلقة على المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات بالرقة

“القدس العربي” – (وكالات): أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد على حياة 8 آلاف مدني عالقين في مناطق الاشتباكات المستمرة بمحافظة الرقة السورية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن 270 ألف شخص من المدنيين، اضطروا للنزوح من الرقة بسبب الاشتباكات، منذ أبريل/نيسان الماضي حتى الوقت الراهن.

وأكّد ماهيسيتش أن 209 آلاف مدني نزحوا إلى مناطق داخل الرقة، و40 ألف إلى حلب، و13 ألف إلى إدلب، و6 آلاف إلى دير الزور، و1400 إلى حماة.

وقال إن هناك 8 آلاف مدني عالقين في الرقة التي تتعرض لهجمات جوية مكثفة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وبرية من قبل “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأعرب المتحدث عن قلقه الشديد على حياة هؤلاء المدنيين، فضلًا عن أولئك العالقين بمناطق الاشتباكات في دير الزور والتي تسببت بنزوح 95 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال.

ودعا ماهيسيتش إلى إقامة ممرات آمنة في الرقة ودير الزور بهدف إجلاء المدنيين والحيلولة دون تضررهم من الاشتباكات.

توقف المحادثات الهادفة لاخراج المدنيين المحاصرين في الرقة

في السياق ذاته توقفت المحادثات الهادفة الى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة الرقة السورية، وفق ما أفاد مصدر محلي قريب من عملية التفاوض الجمعة لوكالة فرانس برس.

وقاد مجلس الرقة المدني الذي يضم ممثلين عن أبرز عشائر الرقة خلال الأيام القليلة الماضية، محادثات “لتحديد افضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل +داعش+ من الخروج من المدينة”، وفق ما أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان ليل الثلاثاء.

وقال المصدر “توقفت المحادثات تماماً لأن فكرة خروج أمنيين وعدم معاقبتهم مرفوضة تماماً” في اشارة الى مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية المتحصنين في آخر جيوب لهم وسط مدينة الرقة.

ولم يأت بيان التحالف الذي يدعم هجوم قوات سوريا الديموقراطية في المدينة، على ذكر أي عملية اخلاء لمقاتلي التنظيم من الرقة، لكن المرصد السوري لحقوق الانسان قال إن المحادثات تتضمن إخراج الجهاديين الى ريف دير الزور الشرقي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي إزاء مضمون المحادثات من مجلس الرقة المدني الذي تأسس في أبريل/نيسان بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد التنظيم منها.

وقال المصدر ذاته “التعامل معهم (مقاتلي التنظيم) تم عبر بعض الأشخاص العالقين في الداخل. حتى أن الوسيط العشائري لم نعرف حتى الآن اسمه خوفاً عليه”.

وبعد هدوء نسبي شهدته خطوط القتال لنحو ثلاثة ايام منذ مطلع الأسبوع، أفاد نازحون من الرقة الخميس عن استئناف المعارك والغارات على نقاط سيطرة مقاتلي التنظيم منذ ليل الأربعاء.

وتمكن المئات من المدنيين من الفرار مستغلين هدوء الجبهات. وقال القيادي في قوات سوريا الديموقراطية علي شير الخميس إن “15 مقاتلا من داعش سلموا أنفسهم في الأيام الأخيرة مع عائلاتهم الى قواتنا، أي 100 شخص تقريباً”.

وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية بفضل الدعم الجوي للتحالف، من طرد التنظيم المتطرف من نحو تسعين في المئة من الرقة، أبرز معاقله سابقاً في سوريا. لكن من المرجح بقاء المئات من الجهاديين والمدنيين في وسط المدينة.