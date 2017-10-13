النتائج الأولية تظهر تقدم نجم كرة القدم السابق جورج ويا في انتخابات الرئاسة في ليبيريا

“القدس العربي” – (وكالات): أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبيريا اليوم الجمعة أن المرشح الرئاسي ونجم كرة القدم السابق جورج ويا، متقدم في النتائج الأولية للانتخابات.

وحصل ويا، الذي ينتمي إلى حزب المعارضة الرئيسي “الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي” على معظم الاصوات في 11 من 15 دائرة انتخابية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات جيروم كوركويا إنه تم فرز 30 بالمئة فقط من الاصوات حتى الان.

وتفوق جوزيف بواكاي نائب الرئيسة الذي ينتمي إلى حزب الوحدة الحاكم، على ويا في دائرة انتخابية واحدة فقط.

وكان الناخبون في الدولة الواقعة غرب إفريقيا قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع يوم الثلاثاء الماضي لانتخاب برلمانهم الجديد، بالاضافة إلى رئيس دولة.

وكانت ليبيريا قد عصفت بها في العقود القليلة الماضية، أولا حرب أهلية ثم وباء ايبولا. وكان أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد قد حدث قبل أعوام، عندما تولت الفائزة بجائزة نوبل للسلام، إلين جونسون سيرليف السلطة.

وستترك جونسون سيرليف وهي أول زعيمة منتخبة في إفريقيا، منصبها الرئاسي بعد فترتين.

وكانت جونسون سيرليف قد منحت جائزة نوبل للسلام في عام 2011 بسبب جهودها لتحقيق السلام في بلدها، بعد أن عصف بها حرب أهلية 14 عاما.