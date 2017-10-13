ماسكيرانو سيعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم

“القدس العربي”-(وكالات): قال خافيير ماسكيرانو مدافع الارجنتين أمس الخميس إنه سيعتزل اللعب الدولي بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وأبلغ ماسكيرانو شبكة تي.واي.سي سبورتس التلفزيونية الارجنتينية “النهاية ستكون في روسيا لن ألعب دوليا بعد ذلك”.

وفازت الارجنتين 3-1 على الإكوادور يوم الثلاثاء لتضمن التأهل إلى النهائيات بعد أداء متواضع في تصفيات امريكا الجنوبية.

وخسرت الارجنتين، الفائزة باللقب مرتين، أمام المانيا بعد وقت إضافي في نهائي 2014 في البرازيل كما خسرت في نهائي كأس كوبا امريكا في 2015 و2016.

لكنها عانت في التصفيات واحتاجت إلى ثلاثة أهداف من ليونيل ميسي في اخر مباراة لتتأهل إلى روسيا.

وقال مدافع برشلونة، البالغ عمره 33 عاما، إن الفوز بلقب كبير مع بلاده هو أحد اخر الطموحات التي تجعله يواصل اللعب.

وأضاف “ليس لدي الكثير من الأهداف في حياتي لتحقيقها. اللعب في كأس العالم والوصول إلى النهائي هو أحد هذه الأشياء”.