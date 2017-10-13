مرشحة فرنسا تتفوق على نظيرتها المصرية لتنافس مرشح قطر في انتخابات رئاسة “اليونسكو”

“القدس العربي” – (وكالات): فازت مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت اليوم الجمعة، لاختيار المرشح الثاني الذي سينافس مرشح قطر في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على منصب المدير العام، وذلك بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 لمرشحة مصر مشيرة خطاب، كما أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ”اليونسكو” مايكل واربز، الذي اشارإلى بطلان صوتين.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الحاسمة على منصب المدير العام في نحو الساعة السادسة ونصف مساء (بتوقيت باريس) بمشاركة مرشحة فرنسا اودري أزولاي والمرشح القطري المتصدر في الجولة الرابعة وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري.

مصر تدعو للتصويت لمرشحة فرنسا و تطالب بتحقيق

وقد دعت الحكومة المصرية للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أودري أزولاي أمام المرشح القطري علما أن مصر من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ حزيران/يونيو.

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام المرشحة الفرنسية أن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس “يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا” خلال الدورة الأخيرة التي تجري مساء الجمعة مع القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

من جهته صرح مسؤول مصري بأن بلاده طلبت رسميا فتح تحقيق في مخالفات مزعومة في العملية، التي ما زالت مستمرة لانتخاب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري قدم هذا الطلب خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع المديرة العامة الحالية لليونسكو إيرينا بوكوفا.

وتشن وسائل الاعلام المصرية، خلال الايام القليلة الماضية، حملة “هستيرية” ضد قطر ومرشحها.