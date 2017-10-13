سفينة تقل عددا كبيرا من الأطفال اللاجئين ترسو في إيطاليا

“القدس العربي” – (وكالات): ذكرت منظمات إغاثية أن سفينة إنقاذ تقل 600 مهاجر، 40 في المئة منهم أطفال وشبان، وصلت اليوم الجمعة إلى إيطاليا.

وذكرت مهمة الانقاذ التابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية بالمنطقة في تغريدة لها أن السفينة وصلت إلى مدينة باليرمو بجزيرة صقلية.

وذكرت جماعة “إس.أو.إس ميديتيراني” للاغاثة أنه تردد أن الكثير من النساء على متن السفينة التجارية “أكواريوس″ تعرضن للتحرش الجنسي والعنف في ليبيا قبل أن يبحرن إلى أوروبا.

وذكرت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن رضيعا، لا يتجاوز عمره ستة أيام كان أول من تم إخراجه من السفينة لدى وصولها.

وكانت السفينة تقل الكثير من الأطفال والأسر من سوريا بالاضافة إلى أشخاص من جنوب الصحراء الافريقية.

وذكرت مادلين حبيب منسقة عملية البحث والانقاذ لدى مجموعة الاغاثة على متن السفينة “أكواريوس″ “تم إرسال السفينة للقيام بسبع عمليات في أقل من 36 ساعة”.

وأضافت “جميع من كانوا يواجهون مخاطر جسيمة في تلك القوارب المؤقتة في أعالي البحار أصبحوا في مأمن الآن على متن السفينة /أكواريوس/”.