إصابة فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة



“القدس العربي” – (وكالات): أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الإحتلال الإسرئيلي، في قرية كفر قدوم، غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الإحتلال الرصاص المطاطي باتجاه عشرات الشبان الذين شاركوا بالمسيرة الأسبوعية في القرية، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي.

وأشار إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمت العلاج للمصاب ميدانياً، دون تفاصيل عن حالته الصحية.

وتشهد قرية كفر قدوم مسيرة أسبوعية احتجاجا على استمرار إغلاق الإحتلال لمدخل القرية منذ أكثر من عشر سنوات، بذريعة تأمين وحماية المستوطنين في المستوطنات المحيطة بالقرية.