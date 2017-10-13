خلاف في منظمة التجارة العالمية بين قطر والإمارات العربية المتحدة

“القدس العربي” – (وكالات): طلبت قطر من منظمة التجارة العالمية تشكيل هيئة تحكيم لاتخاذ موقف من الحصار الذي تفرضه الامارات العربية المتحدة على الامارة الصغيرة الغنية بالغاز، كما علم الجمعة.

وذكرت مصادر قريبة من منظمة التجارة العالمية أن الطلب سيخضع للبحث في 23 أكتوبر/تشرين الثاني .

وبناء على ما تنص عليه قواعد عمل منظمة التجارة العالمية، يحق للامارات عرقلة طلب تشكيل هيئة تحكيم، لكن اذا قدمت قطر طلبا جديدا، خلال اجتماع لاحق، لن يعود في وسع البلد المتهم معارضة ذلك إلا في حال حصول توافق في منظمة التجارة العالمية ضد تشكيل الهيئة.

وتفرض السعودية والامارات والبحرين منذ الخامس من يونيو/حزيران حصارا فعليا على جارها القطري، مع اغلاق حدودها البرية والبحرية، ومنع الشركات الجوية القطرية من التحليق في اجوائها او فرض قيود قاسية على تنقل الأفراد.

وفي 31 يوليو/تموز، طلبت قطر بدء مشاورات مع الامارات منتقدة “التدابير المتخذة في اطار المحاولات القسرية لعزل قطر اقتصاديا”. وطلبت الدوحة ايضا بدء مشاورات منفصلة حول هذا الموضوع مع السعودية والبحرين.

وفي العاشر من أغسطس/آب ، ابلغت منظمة التجارة العالمية قطر ان الامارات “لن تبدأ مشاورات”. وافادت وثيقة لمنظمة التجارة العالمية نشرت الخميس، “لذا، تطلب قطر” أن تشكل هيئة تسوية الخلافات في منظمة التجارة العالمية “مجموعة خاصة… تكلف البحث في المسألة”.

وتعتبر قطر ان هذه “التدابير، فردية كانت أم جماعية، تؤثر على تجارة البضائع وتجارة الخدمات وعلى جوانب قوانين الملكية الفكرية التي تؤثر على التجارة”، مشيرة إلى إنها مخالفة لقواعد التجارة الدولية، كما تفيد وثيقة منظمة التجارة العالمية.