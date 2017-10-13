زيدان يرفض خيانة الريال ويَقول :لا داعي للقلق على بيل

“القدس العربي” : أكد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، على أنه لا يُفكر سوى في الديربي العاصمي المُصغر ضد خيتافي المُقرر له مساء السبت على ملعب “ألفونسو بيريز″ لحساب الجولة الثامنة للدوري الإسباني، وذلك لتفادي الحديث عن قمة الأسبوع التي ستجمع برشلونة بأتليتكو مدريد على ملعب الأخير “واندا ميتروبوليتانو” في سهرة نفس اليوم.

وسُئل المدرب الفرنسي عن رأيه في الأحداث التي يشهدها إقليم كتلونيا منذ فشل الاستفتاء وما أعقبه من انفصال مُنفرد كما قال حاكم الإقليم، فأجاب للصحفيين “لا أعرف أي شيء. تعرفون أنني لن أتولى تدريبهم حتى في المستقبل، حتى مباراتهم ضد أتليتكو مدريد لا أهتم بها، فقط تركيزي منصب على مباراة فريقي ضد خيتافي”.

من جهة أخرى، طمأن جماهير النادي على إصابة نجمه الويلزي غاريث بيل، الذي تعرض لإصابة في كاحله آخر سبتمبر الماضي، وعلى إثرها غاب عن آخر مباراتين لمنتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وفي هذا الصدد قال “لا داعي للقلق على بيل، إنه يُعاني من إصابته القديمة، وهدفه الرئيسي العودة في أسرع وقت ممكن، وفي الغالب سيعود بعد 10 أيام من الآن”.

كما عاد لتقمص دور المحامي عن أغلى لاعب في العالم حتى أغسطس 2013، بعد تزايد شائعات بيعه للمان يونايتد في أقرب وقت ممكن، حيث قال “لا أُحب الحديث عن ضرورة بيع بيل في الصيف لجلب مبابي، أعتقد أن لاعبي مميز وما زال لديه الكثير ليُقدمه لريال مدريد”.

وختم حديثه بناء سار، قائلاً “كريم بنزيمة تحسن كثيرًا في الأيام القليلة الماضية، وقد يعود أمام خيتافي، ونحن جميعًا نتمنى عودته في أسرع وقت لأن شراكته مع رونالدو هي كلمة السر في قوة هجومنا، وبعد اقترابي من مباراتي الـ 100 كمدرب للريال، أقول بكل شجاعة أننا ما زلنا بحاجة لتطوير وتحسين مستوانا لنظهر بمستوى أفضل”.

وستكون مباراة الغد هي الـ 100 لزيزو على رأس الجهاز للريال منذ تسلمه القيادة خلفًا للإسباني رافا بينيتيز قبل 644 يومًا، حقق خلالهم الفوز في 77 مباراة، وتعادل في 17 ولم يسقط سوى في ثماني مباريات فقط، والشيء الأهم على الإطلاق أنه فاز بسبعة ألقاب، أهمهم لقبي دوري الأبطال آخر موسمين.